Nieuwkuijk-coach ziet Raijmakers vier keer scoren tegen DSC: ‘Maar het was geen Max-show’

Max Raijmakers is sinds zijn rentree bezig aan een geweldig seizoen voor Nieuwkuijk. Tegen DSC maakte hij alle doelpunten van Nieuwkuijkse makelarij. Toch wilde zijn coach, Corné Verhoeven, niet spreken van een Max-show.

Nieuwkuijk – DSC 4-2 (1-1) 6. Jordi de Wit 0-1, 40. Max Raijmakers 1-1, 48. Max Raijmakers 2-1, 57. Tim Coset 2-2,, 80. Max Raijmakers 88. Max Raijmakers 4-2.

Twee jaar heeft Max Raijmakers gesukkeld met blessures. Daarom werd de aanvaller in de voorbereiding naar het nieuwe seizoen voorzichtig gebracht: minuutjes maken in de oefenwedstrijden, bekerduels. Pas vorige week, tegen Baardwijk, stond hij weer aan de aftrap. En hij liet zich gelden, scoorde eenmaal. Tegen DSC bleek Raijmakers zijn oude stiel – scoren – nog steeds te beheersen. Met zijn vier doelpunten deed hij in zijn eentje de ploeg uit Kerkdriel heel veel pijn. ,,Maar het was geen Max-show”, vond trainer Corné Verhoeven. ,,Iedereen heeft keihard gewerkt om hem zo veel mogelijk te laten renderen, in stelling te brengen. Max maakte het volkomen waar.”

Ook voor een andere Max, van den Heuvel was het een bijzondere pot. Hij maakte zijn debuut als doelman, want Reno van Engelen had hersenschudding opgelopen. Dat gold ook voor Jesse van Wezel, die Brent de Wijs verving: die liep bij Baardwijk een gebroken kuitbeen op. Ook Mick van Rooij (ribben), Rick van Buul (gebroken sleutelbeen) en John van Dommelen (enkelblessure) ontbraken op het appel. Max terug, de lappenmand zit toch weer vol.

DSC-coach Roland Timmermans zag dat de topper tussen Nieuwkuijk en DSC pas halverwege de tweede helft echt op gang kwam. ,,We hebben zeker kansen gehad op een resultaat. Uiteindelijk was Nieuwkuijk de sterktse.”

Trinitas Oisterwijk – Baardwijk 2-1 (0-0) 60. Rob van Ravenstein 0-1, 62. 1-1. 80. 2-1

In een matige wedstrijd had Baardwijk voor de rust de beste kansen om de scoren te openen, maar misten de gasten scherpte voor het doel. In het eerste kwartier na de hervatting bijna hetzelfde laken een pak, maar bij de derde fraaie mogelijkheid sloeg Rob van Ravenstein toe: 0-1. Hard voor gewerkt, maar uiteindelijk konden de mannen van trainer Emiel Heefer slechts twee minuten van die voorsprong genieten. ,,Dat doelpunt gaf Trinitas een boost”, zag Heefer, ,,ze kwamen terecht op een voorsprong.” In de slotfase deed Baardwijk er werkelijk alles aan om de derde competitienederlaag af te wenden. Pierre van Berkel, trainer van Trinitas, hanteerde zijn eigen tactiek om de aanvalsdrift van de gasten in te dammen. ,,Om het spel dood te maken, kregen zijn spelers de laatste vijf minuten de opdracht om de bal zo veel mogelijk in de sloot te trappen. Het is ze nog gelukt ook.”

RKDVC – Haarsteeg 5-1 (0-1) 30. Ruben Achten 0-1, 75. Bas Verhoeven 1-1, 81. Maurice Adegeest 2-1, 85. Yannick van Zutphen 3-1, 90+1. Yannick van Zutphen 4-1, 90+3. Yannick van Zutphen 5-1. Rood: 64. Jarno Pulles van Haarsteeg (twee keer geel).

Voor de rust was Haarsteeg in deze derby, die door zo’n zeshonderd toeschouwers werd bezocht, een stuk gevaarlijker. Ruben Achten verscheen alleen voor doelman Levy Jordan, die redde. Joey Philipsen liftte de bal kansrijke positie over het doel. Na een heel slecht genomen hoekschop werd de bal naar voren gejast, de verdediging van RKDVC stond uit het lood en Achten profiteerde daarvan.

Na rust een sterkere thuisclub, maar die kon vooralsnog weinig afdwingen. Een tweede gele kaart van Jarno Pulles was een meevaller voor RKDVC: de druk werd nog meer opgevoerd. Toen aanvoerder Bas Verhoeven uit een vrije trap de gelijkmaker tegen de touwen kopte, roken de Drunenaren de eerste zeg. Daarna ging het heel snel met als hoogtepunt de hattrick van Yannick van Zuthpen in de laatste acht minuten. ,,Ik heb er wel meer gemaakt, maar eentje in de slotfase nog nooit”, aldus de aanvaller. ,,We hebben verdiend gewonnen. Gewoon door rustig te blijven, en conditioneel bleken we een stuk sterker. Ja, die rode kaart heeft er ook wel aan meegeholpen.”

TGG – Vlijmense Boys 1-2 (0-1) 15. Nick Peijnenburg 0-1, 58. Djemal Arikan 0-2. 86. Marijn Kuijpers 1-2. Rood: 10. Roel Anthonis (TGG).

Stef Lammers moest noodgedwongen centraal in de verdediging spelen. ,,Dat was een grote uitdaging voor Stef”, zegt trainer Erik van Esch, ,,want hij is een avontuurlijke middenvelder. Dat kunnen we dus niet gebruiken. Dus niet mee naar voren gaan, jezelf tot de orde roepen. Dat heeft Stef prima gedaan.”

Wat ook prima leek, was de rode kaart die een speler van TGG al snel kreeg. En dat bij een 0-1 achterstand. ,,Toch is het lastig”, meent Van Esch. ,,Die ploeg kruipt meer naar achteren, terwijl ons spel juist gebaat is bij ruimte. Desondanks hadden we het voor de rust als lang en breed af moeten maken.” Erna verdubbelde Djemal Arikan de voorsprong. Toch werd het in de slotfase nog spannend. ,,Alweer, moeten we toch een keer zien te veranderen.”

,,Die rode kaart van Roel was in onze ogen absoluut niet terecht. Hij maakte een sliding en omdat het veld zo nat was gleed hij die jongen finaal onderuit. In Engeland zou er worden geklapt voor zo’n actie”, baalde TGG-coach Ricardo Aguado, die verder zag dat Coen Burg weer een goede partij stond te keepen. ,,Coentje is dit seizoen in meerdere opzichten uitstekend bezig.”

ODC - Zwaluw VFC 4-1 (1-1). 15. Lex van de Biggelaar 1-0, 21. Martin de Laat 1-1, 53. Joep van der Meijden 2-1, 74. Sjoerd van Lokven 3-1, 78. Joep van der Meijden 4-1, 83. Martin de Laat 4-2. Rode kaart: 57. Julius Emmanuel (Zwaluw VFC) 2x geel.

Zwaluw-aanvaller Julius Emmanuel was tijdens de streekderby geregeld het mikpunt van felle overtredingen. De pijlsnelle aanvaller beet zo nu en dan ook van zich af en kreeg halverwege de eerste helft geel vanwege herhaaldelijk protesteren. Een kwartier na rust kreeg Emmanuel opnieuw een harde charge te verwerken, waarna hij ook nog aan zijn oren werd getrokken. In het tumult dat vervolgens ontstond kreeg Emmanuel tot zijn stomme verbazing zijn tweede geel.

Vervolgens bleef het onrustig op het veld, waarop de pas 19-jarige scheidsrechter Brian van Geffen besloot tot een afkoelingsperiode. Na twintig minuten werd het duel hervat.

CHC - BVV 4-1 (3-0). 16. Mounir Hadouir 1-0 (pen.), 24. Younes Hadouir 2-0, 32. Glenn Kusters 3-0, 52. Nawien Ramlal 3-1, 78. Martien de Bekker 4-1.

De Bossche derby tussen CHC en BVV werd gewonnen door de ‘Concordia Hadouir Combinatie’. Younes en Mounir Hadouir noteerden beide één treffer. ,,De beste ploeg heeft de punten gepakt”, constateerde een trotse CHC-coach Fatah Hadouir. Zijn collega Peter Burg wacht nog steeds op de eerste zege van het seizoen. ,,Persoonlijke fouten deden ons vandaag de das om.”

DVG - FC Engelen 2-2 (1-1). 9. Bas van Houtum 1-0, 16. Marijn van Rijswijk 1-1, 60. Twan Passon 1-2, 65. Twan van den Broek 2-2.