Nieuwkuijk-spelers maken zelf veld sneeuwvrij, maar verliezen: ‘Gok heeft verkeerd uitgepakt’

Bijzonderheid van de wedstrijd: ’s Morgens hadden spelers van de selectie, technische staf en vrijwilligers met man en macht het veld sneeuwvrij gemaakt. ,,We wilden heel graag voetballen, want we zaten al vijf wedstrijden in een flow”, aldus trainer Patrick Berkelmans. ,,Die gok heeft vanmiddag helaas verkeerd uitgepakt.”