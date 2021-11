Nijnsel hopeloos onderuit tegen Hoogeloon

,,Het was een lastige wedstrijd. We speelden op een zwaar veld, met gras. Dat was heel moeilijk bespeelbaar. We begonnen wel aardig en we kregen ook de eerste honderd procent kans. Uiteindelijk kwamen zij op voorsprong, zo’n tien minuten voor rust, uit een penalty. Er leek nog niet zo veel aan de hand maar een kwartier na rust maakten ze de 2-0. Toen was het wel gedaan. We konden het niet meer opbrengen om te proberen de aansluitingstreffer te maken. Vervolgens kregen we er in de laatste tien minuten nog drie tegen,” aldus Nijnsel-coach Carlo Vorstenbosch. ,,We hebben gelukkig geen last van corona maar wel heel veel blessures. Je hoopt natuurlijk dat we gewoon kunnen blijven voetballen maar voor ons zou een vervroegde winterstop door corona misschien niet zo verkeerd zijn nu. Dan kunnen we ons misschien daarna op een goede manier herpakken.”