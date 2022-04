Nijnsel krijgt een hoop kansen, maar maakt de goals niet en komt maar niet weg van de laatste plaats

,,Het was wel een redelijk moeilijke wedstrijd vanaf het begin”, begon Nijnsel-coach Carlo Vorstenbosch. ,,Wilhelmina had de bal en zocht openingen. Wij gaven alleen weinig weg en hielden goed stand tot een persoonlijke fout van ons. Daarna hadden we trouwens echt de 1-1 moeten maken. We kregen goede kansen. Uiteindelijk liepen we net voor rust nog tegen de 2-0 aan. In de rust hebben we wat omzettingen gedaan en zijn we meer risico gaan nemen. We hebben er geen gelijkspel van kunnen maken, ondanks een paar goede kansen. Aan de andere kant hebben zij ook mogelijkheden op de genadeklap gehad. Helaas eindigen we weer aan de verkeerde kant van de score.”