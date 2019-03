Nijnsel maakt in winderig duel gehakt van Herpinia

Zondag 4I Nijnsel had zondagmiddag geen kind aan Herpinia. Onder zware omstandigheden gooide de uitploeg als snel de handdoek in de ring. Mede hierdoor liep Nijnsel uit naar een eindstand van 7-1.

Nijnsel – Herpinia 7-1 (2-1). 13. Mike Janssen 0-1, 32. Stefan Hulsen 1-1, 35. Stefan Hulsen 2-1, 54. Rick van der Vleuten 3-1, 63. Stefan Hulsen 4-1, 68. Jelle de Louw 5-1, 82. Stefan Hulsen 6-1, 88. John Egelmeers 7-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Na de 3-1 liet Herpinia het hoofd hangen, daarna ging het snel”, merkte Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven.

Volgens Herpinia-clubman Bennie Kuijpers waren de twee snelle treffers van Nijnsel, die 0-1 ombogen tot 2-1, beslissend in de wedstrijd. Zijn ploeg voetbalde het beste onder de winderige omstandigheden en kwam toch op achterstand. ,,Toen waren de mannen erg teleurgesteld.” Luc Rosmalen kreeg voor rust wel nog de kans op 2-2, maar hij raakte de lat.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Onze keeper Youri Dortmans heeft na een uittrap bijna in eigen doel gescoord: hij kon nog redden toen de wind de bal terugwaaide”, aldus Verhoeven.

In de tweede helft had Nijnsel de wind tegen, maar in het scoreverloop had de ploeg wind mee. Kuijpers: ,,Het was echt opmerkelijk om te zien dat zij beter speelden met tegenwind. Maar het zal er ook zeker aan geleden hebben, dat onze kopjes steeds meer gingen hangen.”

Nulandia – DVG 0-1 (0-0). 88. Bas van Houtum 0-1.

Moment van de wedstrijd: ,,De meest gelukkige heeft vandaag gewonnen, want door de harde wind was goed voetbal vandaag niet mogelijk”, vond Nulandia-trainer Marc van Delft.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Het is de vierde keer dat we in de slotfase de winnende treffer maken, dit kan geen toeval meer zijn”, vond DVG-trainer Hans Lathouwers.

SCMH – Boxtel 1-1 (0-0). 60. Stefan Persoons 1-0 (pen), 80. Bob van de Berg 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Goed voetbal was niet mogelijk: de harde wind stond haaks op het veld waardoor we in het eerst halfuur vooral aan het ingooien waren”, zag Boxtel-trainer Ronald Boudewijn.

SCMH-Elftalleider Patrick van der Burgt was niet te spreken over het besluit van de scheidsrechter om vandaag af te laten trappen. ,,De bal rolde bijna terwijl hij stil lag. Als het aan mij gelegen had, was er vandaag niet gespeeld hier.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Vanwege de harde wind wilden we allebei niet voetballen, maar de scheidsrechter mocht de wedstrijd niet staken omdat het geen windkracht 9 was en de spelers niet in gevaar kwamen”, aldus Boudewijn.

Het grootste deel van de schoten en ingooien waren lachwekkend om te zien. Van der Burgt: ,,Ze gingen allemaal op een hele rare manier over de achter- of de zijlijn. En vaak kwam er ook nog een onverwachte curve aan een schot. Dit duel was door de wind voor niemand een pretje.”

Avesteyn-Cito 2-0 (2-0): 9. Joost van Vugt (1-0), 28. Rens van Vugt (2-0).

Moment van de wedstrijd: De 1-0 van Joost van Vugt was een cadeautje voor Avesteyn. Door de sterke wind vloog de corner van Van Vugt direct achter de doellijn. Avesteyn-coach Hugo van de Sande: ,,Ik moet zeggen, de keeper van Cito stond niet heel goed opgesteld, maar dit doelpunt is grotendeels te danken aan de harde wind.”