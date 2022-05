Nijnsel verliest ruim van Dommelen en officiële degradatie komt steeds dichterbij

,,We verliezen hem vandaag op basis van de tweede helft. Voor rust was er niet zo veel aan de hand. Drommelen begon beter maar wij hadden het goed staan en we hebben te weinig de ruimtes benut die er wel lagen. Uiteindelijk gingen we toch met een 1-0 voorsprong rusten en dan weet je dat Drommelen in de tweede helft meer energie zal gaan brengen. Ze brachten een sterke spits en die is bepalend geweest. Hij leidde ze uiteindelijk naar 1-4. Bij onze ploeg merk je gewoon dat na de 1-1 het vertrouwen wegzakt. Er komt dan meer angst in de ploeg en die zijn we niet te boven gekomen. Dat is misschien ook wel logisch gezien de situatie waar we in zitten. Het is wel vervelend want het is echt puur op basis van de tweede helft dat we verliezen. We kunnen dan niet meer de energie van de eerste helft doortrekken na zo’n tegenslag”, luidde de analyse van Nijnsel-coach Carlo Vorstenbosch.