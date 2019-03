Nijnsel winnaar van tweede periode na overwinning op NLC’03

Zondag 4I Nijnsel heeft de tweede periode in de vierde klasse I gewonnen. De overwinning op NLC’03 was genoeg om zeker te zijn van de nacompetitie aan het einde van het seizoen.

NLC’03 – Nijnsel 0-3 (0-1). 21. Jelle de Louw 0-1, 48. John Egelmeers 0-2, 51. Jelle de Louw 0-3.

Moment van de wedstrijd: ,,Jelle was vandaag de uitblinker met twee doelpunten. Zijn tweede treffer was een afstandsschot van 20 meter in de kruising”, vertelde Nijnsel-trainer Tim de Wert.

De 0-2 van Nijnsel maakte een einde aan de kleine hoop die NLC nog had. NLC-coach Rene van der Putten: ,,We gingen rusten met een 1-0 achterstand, dus er was nog iets van hoop. Maar die verdween ook weer toen de 0-2 viel.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: NLC had niets in te brengen vandaag. Van der Putten: ,,Nijnsel was gewoon stukke beter. We liepen letterlijk en figuurlijk achter de feiten aan vandaag.‘’

,,Dankzij deze overwinning wint Nijnsel de tweede periode”, aldus De Wert.

DVG – Boxtel 2-0 (2-0). 20. Bas van Houtum 1-0, 41. Sander van de Ven 2-0.

Moment van de wedstrijd: ,,In de eerste helft hebben we Boxtel weggespeeld”, zag DVG-trainer Hans Lathouwers. “We waren in de eerste helft minder scherp dan vorige week, toen we nog een punt pakten tegen DVG”, vond Boxtel-trainer Ronald Boudewijn.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na rust geloofden we het wel en hebben we te weinig aangedrongen op meer doelpunten”, aldus Lathouwers. ,,In de tweede helft kregen we kansjes, omdat DVG gas terug nam”, aldus Boudewijn.

Herpinia – Boskant 5-2 (3-1). 5. Rob van der Heijden 0-1, 25. 1-1, 30. 2-1, 40. 3-1, 60. 4-1, 89. Roy van der Linden 4-2, 90. 5-2.

Moment van de wedstrijd: ,,In een slecht kwartier in de eerste helft krijgen we drie doelpunten tegen”, zag Boskant-trainer Mayk van Driel.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na de 1-0 draaide Rens van de Wijdeven een corner direct in het doel, maar om onduidelijke redenen keurde de scheidsrechter dat doelpunt af”, aldus Van Driel.

Avesteyn – WEC 1-1 (1-0). 3. 1-0, 85. Niek van Erp 1-1.

Moment van de wedstrijd: ,,Avesteyn verzuimde de 2-0 te maken, waarna wij vlak voor tijd de gelijkmaker scoren”, vertelde WEC-interim-trainer Pieter Fransen.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de slotfase krijgt Niek de bal in het zestienmetergebied, waarna hij omdraait en de bal hard in de kruising schiet. Dit geeft weer wat extra vertrouwen”, aldus Fransen

Vorstenbossche Boys-SCMH 2-3 (2-2): 12. Mike Linders (0-1), 15. Bob van de Berg (0-2), 24. Thijs van der Sanden (1-2), 31. Willem van der Sande (2-2), 62. Thijs Kampers (2-3).

Moment van de wedstrijd: Thijs Kampers zorgde met zijn 2-3 alsnog voor de volle buit voor SCMH, dat de 2-0 voorsprong nog verspeelde. Kampers viel in en nog geen minuut later schoof hij de bal in het netje. Patrick van der Burgt, teamleider van SCMH: ,, Roy van de Bogaard scoorde vorige week nog drie keer, maar hij zat niet in deze wedstrijd. We haalden hem naar de kant voor Kampers, die toen gelijk scoorde.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Vorstenbossche Boys keek na een kwartier al tegen een 2-0 achterstand aan. Dat gebeurde vorige week ook al, toen dezelfde - ook tegen SCMH – na zeven minuten op het scorebord stond.

Cito-Nulandia 1-1 (1-0): 27. Dogukan Yorulmaz (1-0), 80. (1-1).