Nivo Sparta bezorgt een bedroefd Almkerk een flinke nederlaag

Almkerk - Nivo Sparta 1-5 (1-2). 5. Jelle Stalenhoef 1-0, 10. Bart Goesten 1-1, 30. Frenk Schaap 1-2, 46. Bart Goesten 1-3, 58. Dennis van Meurs 1-4, 75. Frenk Schaap 1-5.

,,We zijn ook pas donderdag weer met de training begonnen. We begonnen wel goed aan de wedstrijd maar daarna waren niet goed bij de les. Kansen op 2-2 kregen we ook maar dan zie je toch dat het vertrouwen bij ons ontbreekt”, aldus Van Seeters. In de pauze had Van Seeters nog ‘een plannetje’ ontvouwd om het sterke Nivo Sparta moeilijk te maken. ,,Maar dan wordt het gelijk al 1-3 en was het gelijk ook over. We mochten blij zijn dat het geen dubbele cijfers zijn geworden.” Nivo Sparta heeft een goede ploeg hoor. En ze hebben met Frenk Schaap natuurlijk een kanjer”, complimenteerde Van Seeters de tegenstander.

Nivo Sparta-trainer Niels Blom sprak van een dikverdiende zege. ,,Voetballend waren we ook beter. Ik ben ook blij met de twee goals van Bart Goesten. Hij is mooi terug van een blessure.” Blom was met een smalle selectie afgereisd maar dat deerde de Zaltbommelnaren niet. ,,Blessures en corona ook bij ons. Maar we wilden niet afzeggen.”

Montfoort SV’19 - WNC 2-2 (1-1). 1. Michael Soepnel 0-1, 8. Denny van Loen 1-1 (strafschop), 70. Roma Rahmani 1-2, 90. Denny van Loen 2-2.

,,Dit voelt als een verlies”, luidde de eindconclusie van WNC-trainer Cor Prein. Hij zag de gelijkmaker in de allerlaatste minuut vallen toen de bal uit een scrimmage over de WNC-doellijn rolde. ,,Pijnlijk. Eigenlijk hadden we de hele wedstrijd onder controle en legden we de thuisclub onze wil op.” De 2-2 betekende dat WNC de wel winnende Huizen en Zuidvogels verder weg zag lopen. Montfoort, nu nog getraind door oud-Nivo Sparta-trainer Theo de Boon, speelde de laatste tien minuten alles of niets en vanuit dat principe kwam er nog een puntje in de knip van de thuisclub. WNC verzuimde overigens een poos daarvoor de 1-3 te maken toen Kay van den Bogaard in een één op één situatie. Ook mocht WNC nog even aan een strafschop denken toen Yunus Efe werd neergehaald. Ofschoon de arbiter naar de stip wees, corrigeerde de grensrechter omdat de overtreding toch buiten de zestien was voorgevallen.

GRC 14 - SVL uitgesteld ivm corona bij SVL. Wordt op dinsdag 15 maart ingehaald.