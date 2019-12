Nivo Sparta boekt tweede zege op rij, scheids en schoeisel zitten GRC 14 in de weg bij Kloetinge

WNC - Sliedrecht 0-0 (0-0).

WNC pakte tegen het hooggeklasseerde Sliedrecht een punt. ,,De eerste helft was voor ons. We kregen vier geweldige kansen. We speelden met vlagen ook uitstekend maar vergaten onszelf te belonen”, aldus WNC-trainer Cor Prein. ,,De tweede helft was voor Sliedrecht hoewel ook wij nog kleine mogelijkheden kregen om een doelpunt te maken. Een resultaat waar we toch wel tevreden mee mochten zijn.”

Kloetinge - GRC 14 5-0 (2-0). 2. Jeremy Hubregtse 1-0 (pen.), 15. Jeremy Hubregtse 2-0, 52. Roy Mulder 3-0, 68. Daan Esser 4-0, 71. Jeremy Hubregtse 5-0 (pen.).

Verliezen bij Kloetinge is geen schande, toch baalde GRC 14-trainer Piet de Kruif behoorlijk na afloop. ,,Ik wijs niet graag in de richting van een scheidsrechter maar we kregen na een paar minuten wel een belachelijke strafschop tegen. Dat tekende de wedstrijd”, sprak De Kruif.

Vervolgens zag hij zijn ploeg knullig verdedigen en was de strijd na een kwartier op papier al gestreden. GRC 14 wilde zich wel oprichten, maar ook in dat geval was de arbiter er debet aan dat het niet lukte. Zo werd Michael van den Oever ten onrechte teruggefloten wegens buitenspel en volgde er geen straf toen Van den Oever later onderuit werd gehaald. ,,We werden enorm benadeeld. Geen rood en zelfs een vrije trap tegen”, legde De Kruif het moment uit.

Kloetinge gooide er na rust nog drie goals bij waarbij één uit een strafschop en eentje na opnieuw knullig verdedigen in de GRC 14-gelederen. De Kruif had nog een kritische noot richting speler(s) van zijn eigen team. ,,Als je eerste klasse speelt en je speelt op een kleiveld, dan moet je geen schoeisel aan hebben voor een kunstgrasveld”, aldus de trainer van GRC 14.

Terneuzense Boys - Nivo Sparta 1-4 (1-1). 3. Bart Gort 1-0, 20. Christiaan Perrier 1-1, 69. Mohammed Nikbakht 1-2, 76. Bart Goesten 1-3, 87. Daan Schreuders 1-4.

In de beginfase leek het daar allemaal niet op dat Nivo Sparta zou winnen. ,,We werden volledig door Terneuzense Boys overrompeld”, keek Nivo Sparta-trainer Theo de Boon terug. Een kwartier na de 1-0 stond het gelijk. Christiaan Perrier deed net of hij de bal voorgaf maar schoot raak: 1-1. Het technisch vaardiger Nivo Sparta trok na rust van leer via goals van Mohammed Nikbakht, Bart Goesten en invaller Daan Schreuders. De Boon: ,,Een mooie overwinning. We schuren nou mooi tegen de middenmoot aan.”

SVL - Almkerk 0-2 (0-0). 53. Bart Dirven 0-1, 72. Stefan Molenschot 0-2. Rood: SVL-keeper Paul Emons.

,,We waren een sterk collectief tegen SVL. Voor rust hadden we moeite met hun goede combinatiespel en waren we te slordig in het maken van keuzes. Na rust ging het stukken beter”, aldus Almkerk-trainer Ad van Seeters.