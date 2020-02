Nivo Sparta klopt eenvoudig uitgekleed GRC 14, WNC loopt dure punten mis

zaterdag 1CWie Nivo Sparta als winnaar van de tweede periodetitel zou hebben getipt, zou na afloop van de eerste acht wedstrijden vreemd worden aangekeken. De ploeg van trainer Theo de Boon eindigde in de strijd om het eerste nacompetitieticket als allerlaatste. Nivo Sparta zette vervolgens een opmars in die haar weerga niet kende en kan op 7 maart, met een zege op Sliedrecht, periodekampioen worden. Een succesverhaal is in de maak in Zaltbommel.

WNC - SV Montfoort’19 1-1 (1-1). 15. Luuk Uitman 1-0, 17. Denny van Loen 1-1.

,,We speelden goed, helaas drukten we dat niet uit in de score”, vond WNC-trainer Cor Prein. Vooral na rust waren er volop kansen voor WNC. René van Soelen maar ook Rick Visser hadden zich, volgens Prein, de geschiedenisboeken in kunnen schieten als hun kansen werden verzilverd. Prein: ,,Een driepunter had verdiend geweest. Na rust hadden we ook nog een strafschop moeten krijgen na een overtreding op Hicham Chatouani.”

Almkerk - Terneuzense Boys 1-0 (1-0). 45. Bart Dirven 1-0.

Met miniem verschil overwon Almkerk de rode lantaarndrager. ,,We hielden Terneuzense Boys te lang in leven. Na rust lieten we teveel kansen liggen”, vertelde Almkerk-trainer Ad van Seeters. ,,Er werd wel een glaszuivere goal van spits Jonathan van Eerd afgekeurd. Jammer voor hem, want hij doet geweldig zijn best.”

Nivo Sparta - GRC 14 5-0 (3-0). 8. Frenkie Schaap 1-0, 11. Bart Goesten 2-0, 21. Christiaan Perrier 3-0, 80. Daan Schreuders 4-0, 85. Erik van Beekveld 5-0.

In de eerste wedstrijd verloor Nivo Sparta nog met 5-0 van GRC 14. ,,Nu staat er bij ons een goed geoliede machine", vertelde Nivo Sparta-trainer Theo de Boon. ,,Het had ook gemakkelijk 8-0 of 9-0 kunnen zijn. We speelden de tweede helft vervolgens zakelijk uit.”

GRC 14 verscheen uitgedund aan de aftrap. Zo miste het de tweeling Michael en Wesley van den Oever, Dennis van Es en Henri Versteeg. ,,We willen ons daar niet achter verschuilen, maar voor een kleine selectie als de onze was dat moeilijk op te vangen. Doordat we snel met 3-0 achterkwamen, speelden we een verloren wedstrijd”, sprak GRC 14-trainer Piet de Kruif.