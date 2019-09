Nivo Sparta krijgt oorwassing in eigen huis van Kloetinge, GRC 14 haalt opgelucht adem

zaterdag 1CGRC 14 kwam met de schrik vrij op bezoek bij Oranje Wit. Een comfortabele 1-3-voorsprong leek over de streep te worden getrokken, totdat de thuisploeg plots terugkwam tot 2-3. De ploeg van trainer Piet de Kruif hield stand en pakte zo haar eerste punten van het seizoen. Nivo Sparta werd in eigen huis vernederd en bleef zo steken op een punt.

Nivo Sparta - Kloetinge 0-5 (0-1). 42. Xander van der Poel 0-1, 64. Roy Mulder 0-2, 75. Thijs van den Dries 0-3, 85. Huib van Hecke 0-4 (pen.), 88. Roy Mulder 0-5.

Tegen titelkandidaat Kloetinge hield Nivo Sparta in de eerste helft meer dan prima stand. In de tweede helft werd het pijnlijk duidelijk dat de Zeeuwse gasten te sterk waren voor de thuisploeg. Met name het uitvallen van verdediger Kevin Nikolov deed gaten ontstaan in de Zaltbommelse verdediging, waardoor de eindstand een miserabele 0-5 opleverde.

Almkerk - Papendrecht (0-0). 50. Bart Dirven 1-0.

,,Er was vandaag een heel goed collectief. We wonnen verdiend”, vond Almkerk-trainer Ad van Seeters. Dat ze bij Papendrecht morden over de goedkeuring van het enige doelpunt (de Papendrecht-keeper had op de doellijn de hand op de bal red.) en daardoor had verloren, pareerde Van Seeters. ,,Wij creëerden de beste mogelijkheden. Daarnaast hield hun keeper er ook nog geweldige ballen uit. 2-0 had niet misstaan.”

WNC - Nieuw Lekkerland 0-3 (0-1). 40. Niels Brekelmans 0-1, 55. Damiën Muller 0-2, 91. Lennert de Vries 0-3.

,,Voor de 0-1 hadden wij al drie mogelijkheden om 1-0 te maken. Ook in de tweede helft kregen we bij 0-2 een aantal kansen op de aansluitingstreffer. We hebben weinig weggegeven. Alleen schoten we tegen Nieuw Lekkerland te kort in de details”, sprak WNC-trainer Cor Prein.

Oranje Wit - GRC 14 2-3 (1-1). 17. Ricky Vroon 0-1, 45. Patrick Stoel 1-1, 57. Michael van den Oever 1-2, 71. Michael van den Oever 1-3, 79. Dennis van Es (eigen doel) 2-3.

,,We hebben hard gewerkt, veel kansen gecreëerd. We hadden ook nog de vierde moeten maken. Mede daardoor was het op het laatst, na de aansluitingstreffer, nog wel billenknijpen maar we hielden vol”, sprak een trotse GRC 14-trainer Piet de Kruif.