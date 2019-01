Nivo Sparta meedogeloos, NOAD'32 ziet winstpuntjes ondanks nederlaag

Woudrichem – NOAD’32 4-2 (1-0). 39. Yoeri Duyzer 1-0, 53. Tim Saaman 2-0, 63. Ruben Bouman 2-1, 79. Bori Secrève 3-1, 90+1. Soufiane Bakkali 3-2, 90+3. Bori Secrève 4-2.

Moment van de wedstrijd: ,,Aan de twee laatste doelpunten van Woudrichem zat volgens onze supporters en onze grensrechter een buitenspelluchtje”, zei Anton de Waal, pr-man van NOAD’32.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hadden meer verdiend dan een nederlaag”, vond De Waal. ,,In ieder geval was het een nederlaag waarin we weer sinds lange tijd winstpuntjes hebben gezien.”

Tricht - Nivo Sparta 1-7 (1-3). 2. 1-0, 20. Daan Schreuders 1-1, 25. Mo Nikbahkt 1-2, 35. Mo Nikbakht 1-3, 50. Frenk Schaap 1-4, 55. Willem Looijen 1-5, 70. Levi Slob 1-6. Gianni Romano 1-7.

Moment van de wedstrijd: De gelijkmaker. ,,Toen die viel was het duidelijk dat we deze wedstrijd makkelijk zouden winnen”, vond trainer Theo de Boon, ,,want we waren heer en meester.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Doordat Roda Boys/Bommelerwaard niet in actie kwam, heeft Nivo Sparta de koploper afgelost.

Altena – EBOH 2-0 (1-0). 10. Sjoerd Boons 1-0, 65. Patrick Zwart 2-0.

Moment van de wedstrijd: Door de zege staat Altena bovenaan in de tweede periode.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Altena is voor de eerste keer in het buitenland op trainingskamp geweest. ,,Dat idee van onze trainer is ons erg goed bevallen”, vertelde Altena-aanvoerder Julian Geelhoedt. ,,Alles was ook fantastisch geregeld. Dat goede gevoel hebben we meegenomen in een gewonnen oefenwedstrijd tegen VVGZ. En ook vanmiddag dus.”

Wilhelmina’26 – Pelikaan 3-1 (0-0). 50. Tim de Laat 1-0 (pen.), 58. Kevin van Esch 2-0, 70. Dilan van Son 3-0, 87. 3-1.

Moment van de wedstrijd: De openingstreffer. ,,Twee verdedigers legden vier handen op de schouders van Samuel Hartgers. Daardoor kon hij het luchtduel niet aangaan. Een terechte strafschop, al zullen lang niet alle scheidsrechters er voor fluiten”, aldus Wilhelmina-trainer Marcel van Helmond.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In Torremolinos hebben we ook gesproken over onze manier van voetballen”, zei Van Helmond. ,,Dat in ieder geval alles staat of valt met wat je wilt investeren in een wedstrijd. Dat was vóór de winterstop lang niet altijd in orde, vandaag wel. Na rust speelden we ook nog eens een goed.”