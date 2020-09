Nivo Sparta niet alleen op zoek naar doelpunten maar ook een nieuwe printer

Nivo Sparta - Montfoort SV’19 3-1 (1-1). 15. Bart Goesten 1-0, 28. Bakker 1-1, 50. De Jonge 2-1, 72. Schalkx 3-1.

,,Inderdaad een mooie competitie-ouverture voor het team en mij”, aldus de debuterende Nivo Sparta-trainer Niels Blom. Het was gelijk voor de eerste keer dat Blom in competitieverband de ploeg naar een zege leidde. ,,Verdiend er stond een team. We zijn er ook langzaam naar toegewerkt. Halverwege de voorbereiding vielen de puzzelstukjes al in elkaar.” Of zijn team hiermee ook gelijk een visitekaartje heeft afgegeven? ,,Nou dat weet ik niet. Er was natuurlijk extra power omdat we tegen de oude trainer Theo de Boon moesten en natuurlijk tegen de oude spits Christiaan Perrier.”

Nivo Sparta moet op zoek naar een sponsor voor een nieuwe printer. De huidige printer wilde het wedstrijdformulier maar niet uitspugen. En dat was niet voor de eerste keer. Na afloop werden Theo de Boon en Christiaan Perrier, die dit seizoen Nivo Sparta verruilden voor Montfoort, nog officieel uitgezwaaid.

Almkerk - FC Breukelen 1-0 (0-0). 65. Stalenhoef 1-0.

Dik verdiend, vond Almkerk-trainer Ad van Seeters. ,,Beter positiespel. Tot een kwartier voor het einde ook de bovenliggende partij. Voor rust hadden we door Jonathan van Eerd al op 1-0 moeten komen. Na de 1-0 kregen we nog zeker drie of vier goede mogelijkheden om het af te maken. Een kwartier voor tijd werd het bij FC Breukelen alles of niets. Maar gelukkig werd hun kick and rush spel niet beloond”, vervolgde Van Seeters.

Van Seeters liet donderdagavond bij de voorbespreking twee uitdrukkingen uit zijn mond glippen. ‘De eerste klap is een daalder waard’ en ‘het eerste gewin is kattengespin’. ,,De jongens wisten niet waar ik het over had. Die uitdrukkingen kenden ze schijnbaar niet.”

Roda ’46 - GRC 14 1-2 (1-1). 8. 1-0, 18. Van Baardwijk 1-1 (pen.), 85. Van Baardwijk 1-2 (pen.)

,,We hebben het heel goed gedaan tegen een club die volgens velen hoge ogen gaat gooien. Niet onverdiend. We hebben ook weinig weggegeven”, was GRC 14-trainer Piet de Kruif in zijn nopjes. ,,Gelijk openen in een uitwedstrijd tegen een sterke tegenstander. Daar zagen we tegenop.”

Woudenberg - WNC 3-5 (1-1). 21. Van Keulen 1-0, Dibbits 1-1, 49. De Graaf 2-1, 54. De Graaf 3-1, 64. 3-2, 70. Eigen doel 3-3, 84. Ibrahimovic 3-4, 90+5 Ibrahimovic 3-5.

WNC kwam terug van een 3-1 achterstand. ,,We werden na rust twee keer in de omschakeling verrast. Verkeerde passing dus persoonlijke fouten en Woudenberg profiteerde. We hadden wel voor zeventig procent balbezit. Twintig minuten voor tijd was Woudenberg op en toen konden we het netjes ombuigen”, aldus WNC-trainer Cor Prein.

Mirel Ibrahimovic was in de laatste fase de grote man bij WNC. Hij gaf duidelijk zijn visitekaartje af. De spits moet de vertrokken Willem Paul van der Heyden doen vergeten.