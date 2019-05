Nivo Sparta pakt dankzij gelijkspel tegen Zwaluwe titel in tweede klasse

De Zaltbommelnaren wisten in de eerste helft niet te scoren ondanks dat er enorm veel kansen kreeg. Tegen de verhoudingen in kwam Zwaluwe na 55 minuten op voorsprong via Wouter de Laat. In de 73ste minuut was het Willem Looijen die voor Nivo Sparta de bevrijdende gelijkmaker maakte. Genoeg om terug te keren in de eerste klasse. Daar kwam het in 2013-2014 voor het laatst op uit.