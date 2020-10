Nivo Sparta smult van Schaap

1C ZaterdagFrenkie Schaap hielp er met een hattrick aan mee dat zijn ploeg 9 punten in de competitie heeft behaald. Bij GRC 14 was er al spanning voor vertrek naar Zaltbommel en Almkerk verspeelde voor het eerst punten dit seizoen.

Nivo Sparta - GRC 14 6-1 (5-0). 4. Frenkie Schaap 1-0, 15. Dennis van Meurs 2-0, 25. Schaap 3-0, 37. Van Meurs 4-0, 41. Schaap 5-0 (strafschop), 80. Carlo Versteeg 6-1, 85. Martijn de Wildt 6-1.

,,Het was echt smullen in de eerste helft. Het was de beste helft tot nu toe in deze competitie”, sprak Nivo Sparta-trainer Niels Blom op zeer tevreden toon. Bij de rust stond zijn ploeg al op een 5-0 voorsprong. ,,En dat was echt niet geflatteerd”, vond Blom. Frenkie Schaap was met drie goals de grote man aan de kant van de Zaltbommelnaren.

Negen uit drie. Een meesterlijk begin van de competitie voor Nivo Sparta. Niet verwacht natuurlijk. Wat is het geheim ? Blom: ,,Inderdaad hadden we dit niet verwacht. We komen goed onze afspraken na. Deze negen punten pakken ze ons niet meer af.” Blom wil de euforie die nu heerst wel wat indammen. ,,Dit is natuurlijk boven verwachting maar wij blijven roepen dat we voor handhaving gaan. Dat is en blijft ons eerste doel.”

Bij GRC 14 hadden ze veel respect voor Frenkie Schaap. ,,Die vond ik vorig seizoen al de beste speler van de eerste klasse”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif.

Voor scheidsrechter Roy Labeur verliep de wedstrijd ongelukkig. Hij moest zich na rust wegens knieklachten laten vervangen door een neutrale grensrechter. Daardoor duurde de tweede helft een kwartiertje langer.

Voor GRC 14 was het voor vertrek spannend. De Kruif: ,,Onze verzorger kwam maar niet opdagen. Diverse telefoontjes maar hij nam niet op. Uiteindelijk kregen we hem te pakken maar hij was in verwarring. Hij heeft last van suiker. 112 gebeld voor hem. Gelukkig is het nu weer goed. Dus het zat voor ons in het begin al tegen.”

Almkerk - Zuidvogels 1-1 (0-1). 25. Campbell 0-1, 60. Van Eerd 1-1.

Almkerk trof voor rust in Zuidvogels een sterke tegenstander. ,,Zij hadden het betere van het spel en wij waren slordig aan de bal. Qua beleving bij ons en werklust in die periode had ik niets aan te merken”, keek Almkerk-trainer Ad van Seeters terug. ,,Na rust een middenvelder opgeofferd en met twee centrum- en met twee vleugelspitsen gaan spelen.”

Voor Almkerk betekent de 1-1 dat het voor het eerst in deze competitie punten verspeelde.

FC De Bilt - WNC afgelast wegens corona-besmettingen bij FC De Bilt.