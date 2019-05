Nivo Sparta stelt twee minuten voor tijd koppositie veilig

BVV staat weer voor flinke renovatie

10 mei Terwijl derdeklasser BVV nog volop in de race is voor het kampioenschap in de onvoorspelbare derde klasse C, is het achter de schermen behoorlijk onrustig. Van de huidige selectie gaven al tien spelers aan te zullen vertrekken en de verwachting is dat het daar niet bij zal blijven.