Nivo Sparta-trainer ziet ‘te veel ideale schoonzoontjes’, Almkerk en WNC schieten weinig op met gelijkspel

Almkerk - WNC 0-0 (0-0).

In de tweede helft was er een periode dat WNC de druk die het uitoefende met een goal had moeten belonen. “Daarin zullen we eerst beter moeten worden”, stelde WNC-trainer Cor Prein. “Daar werken we ook naartoe en als we dat onder de knie hebben moeten we de trekker over kunnen halen.”