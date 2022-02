Nivo Sparta verzuimt om koploper Huizen pijn te doen

1CNivo Sparta kreeg koploper Huizen op bezoek. Het werd een 0-3 verlies maar er had meer ingezeten. De Zaltbommelnaren hadden kunnen verrassen als het prachtige kansen niet onbenut had gelaten.

Nivo Sparta - Huizen 0-3 (0-1). 34. Visser 0-1, 62. Dubbeldam 0-2, 83. Dubbeldam 0-3.

Nivo Sparta had Huizen verdrietig kunnen maken. Maar de Zalbommelnaren verzuimden de kansen te verzilberen. De koploper daarentegen zette drie halve kansen wel om in goals en trok zodoende aan het langste eind (0-3).

Na afloop van Nivo Sparta-Huizen heerste er een carnavaleske sfeer in de kleedkamer van Huizen. ,,Dat ze daar nu helemaal uit hun plaat gaan, vind ik een compliment aan ons”, probeerde Nivo Sparta-trainer Niels Blom de nederlaag enigszins te verzachten. Koploper Huizen mocht inderdaad blij zijn met de puntjes.

,,Je speelt tegen de koploper en dan weet je dat er een nederlaag in kan zitten. Ik heb echter het gevoel dat we gezien de hele wedstrijd een gelijkspel verdienden”, analyseerde Blom verder. ,,Inderdaad zij schieten er drie halve kansen in en wij missen vijf opgelegde mogelijkheden.” Met name Iain Brands en Frenk Schaap konden het zich aanrekenen dat ze hun gecreëerde kansen niet verzilverden.

WNC - FC De Bilt 3-1 (2-0). 27. Van den Bogaard 1-0, 45. Soepnel 2-0, 75. Rahmani 2-1 (e.d.), 87. Allaoui 3-1.

WNC maakte geen fout om in het spoor van de koplopers te blijven. Omdat Sliedrecht niet speelde schoven de Waardenburgers zelfs op naar plaats drie. ,,We hebben goed en geconcentreerd gespeeld. We bleven ook rustig aan de bal”, was WNC-trainer Cor Prein content. Wel was er na rust even een dompertje toen keeper Dick van Loon een terugspeelbal van Roman Rahmani onder zijn schoen door liet glijden waaruit de 2-1 kwam. Prein: ,,We hadden met meer moeten winnen. Ik geloof dat Gideon Emanuels wel twee keer alleen voor de keeper heeft gestaan.”

LRC Leerdam - GRC 14 3-0 (1-0). 12. Van Loo 1-0, 58. Barendregt 2-0, 83. 3-0 (strafschop). Rood: 60. Ruijtenberg (GRC 14).

GRC 14 moet weer naar beneden kijken. ,,En daar zijn we chagrijnig over”, aldus GRC 14-trainer Piet de Kruif. ,,In het eerste kwartier lieten we het afweten. Pas na de 1-0 deden we onze dingen goed. De 2-0 had weliswaar niet gehoeven en zag ik het toen nog wel zitten. Maar toen we vervolgens met tien man kwamen te staan was het over. De 3-0 kwam uit een strafschop waarvan ik niet weet waarom hij gegeven werd”, evalueerde De Kruif.

Sliedrecht - Almkerk uitgesteld.

De wedstrijd werd vrijdag uitgesteld vanwege het plotselinge overlijden van Stefan Wildhagen de oud-doelman en keeperstrainer van Almkerk.