Nivo Sparta zorgt voor slachtpartij, NOAD’32 leidt pijnlijke nederlaag

Moment van de wedstrijd: De manier waarop Wilhelmina’26 acteerde. ,,Veel te slap”, vond Wilhelmina’26-coach Marcel van Helmond. “Drie keer dik gewonnen, dan denken we heel wat te zijn. We waren vergeten dat elke wedstrijd gewoon weer met 0-0 begint.”

Bijzonderheid van de wedstrijd: Willem Looijen scoorde niet, wel had de spits drie assists in huis.

Moment van de wedstrijd: Het eindsignaal. Daarmee werd de thuisploeg uit zijn lijden verlost, want Papendrecht was duidelijk een maatje te groot.

Bijzonderheid van de wedstrijd: Net als in de vorige wedstrijd was Altena maar amper bij machte om kansen te creëren. De beste was nog voor Nick van Wanrooij, wiens omhaal door de Papendrechtse doelman over de lat werd getikt toen de bezoekers pas met 0-1 voorstonden.