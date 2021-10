NLC’03 neemt met nederlaag afscheid van clubicoon, Cito en Vorstenbossche Boys vermaken publiek

NLC 03 – SES 0-3 (0-2)

,,Het was een vertekende uitslag. We hebben veel meer kansen gecreëerd dan vorige week en het is ook niet zo dat we van de mat zijn gespeeld”, geeft NLC-trainer Willem van der Kreij aan. Voorafgaand aan de wedstrijd werd er nog afscheid genomen van clubicoon Wouter Bijl, die veertien jaar voor het eerste van NLC’03 heeft gespeeld.

SJO/SSA Vesta’19 – FC De Rakt 3-2 (0-1) 20. Jorik Verhoeven 0-1, 55. Thomas Mertens 0-2 (pen), 70. Jordi de Looijer 1-2, 85. Mees Dekker 2-2, 90. Jordi de Looijer 3-2

,,Het was echt een thriller van een wedstrijd”, vond trainer Mark Strik. Hij zag zijn ploeg in de laatste minuut de overwinning pakken. Toch vonden beide trainers dat FC De Rakt had moeten winnen. ,,We hadden gewoon de 0-3 moeten maken en dan was het beslist geweest. Dat zei de trainer van Vesta na afloop ook nog tegen mij”, geeft FC De Rakt-trainer Eus Marijnissen aan.

Ulysses –Juliana Mill 2-5 (1-4) 10. Willem Brouwer, 78. Jordi Vestering 2-5

,,We stonden binnen zes minuten met 0-2 achter. Ja, wat moet je dan?”, zuchtte Ulysses-trainer Manfred van Erp. ,,Het zijn weer persoonlijke fouten die ons de das om deden. Ik ben ook blij dat de uitslag niet nog hoger is uitgevallen”, zegt Van Erp

Gassel – SCMH 1-1 (1-0) 53. Roel Bekkers 1-1

,,Dit gelijkspel voelt aan als een nederlaag”, vond SCMH-trainer Roel Stan Vos. ,,Onze jongens dachten er te makkelijk over tegen de hekkensluiter”.

Herpinia – SIOL 2-3 (1-3) 21. Beau van Dieten 1-0, 46. Rody Meegers 2-3

,,Deze nederlaag was heel onnodig. In het eerste kwartier creëer je twee honderd procent kansen, maar die gaan er niet in. Je komt vervolgens wel op 1-0, maar vervolgens geef je het helemaal weg”, geeft Herpinia-trainer Maarten Hendriks aan.

Cito– Vorstenbossche boys 6-4 (4-2) 5. Murad Korkmaz 1-0, 11. Ferhat Coskun 2-0, 26. Jordi van Kessel 2-1, 30. Mustafa Guller 3-1, 35. Ferhat Coskun 4-1, 38. Stef van den Tillaart 4-2, 50. Mustafa Guller 5-2, 56. Ferhat Coskun 6-2, 70. Marvin van Heeswijk 6-3, 85. Marvin van Heeswijk 6-4

,,Onze jongens waren na afloop gefrustreerd over ons eigen spel. Het was vandaag niet goed, maar we moeten door”, geeft trainer Yavuz Demirci van Cito aan. ,, We voetbalden met veel vertrouwen hebben Cito het flink lastig gemaakt”, vond trainer Dennis Meier van Vorstenbossche Boys.

Achilles Reek – Festilent 2-0 (1-0) 20. Romano Oomen 1-0, 64. Romano Oomen 2-0

,,Ik vond het een fantastische wedstrijd om te zien en hebben verdiend gewonnen”, vond trainer Frank Nelissen van Achilles Reek. Zijn collega Tom Jacobs van Festilent baalde vooral van het spel van zijn eigen ploeg. ,,We hebben niet ons niveau gehaald vandaag”, geeft hij aan.