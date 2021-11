NLC’03 speelt gelijk met van corona herstelde coach

NLC’03 – Festilent 1-1 (0-1) 5. Giel Nooijen 0-1, 48. Stein Bijl 1-1.

,,Ik ben blij dat ik weer op het veld kon staan”, zegt NLC’03-trainer Willem van Kreij. De trainer van de ploeg uit Lith werd vorige week getroffen door het coronavirus en kon daardoor geen trainingen geven. ,,Mijn assistent heeft het gelukkig over kunnen nemen”. De trainer was net op tijd fit om zijn ploeg een punt te zien pakken tegen Festilent. ,,Ik ben tevreden met het resultaat. Het was een moeizame wedstrijd, maar op basis van de strijd die we hebben geleverd is een puntje wel terecht”, geeft Van Kreij aan.

Zijn collega Tom Jacobs van Festilent was minder blij het punt. ,,Het is eigenlijk best wel gek dat je het zo weggeeft. In de eerste helft speel je best wel aardig en kom je al vrij snel op voorsprong. Wat er dan in de tweede helft gebeurt weet ik echt niet, maar het was gewoon een parodie op voetbal”, geeft Jacobs aan. ,, Ik zit hier op mijn zondagmiddag en vandaag dacht ik echt van wat zit ik hier nou eigenlijk te doen. Het was echt een enorme chaos in de tweede helft en waar het aan lag weet ik niet. Maar goed, uiteindelijk houd je gelukkig wel een punt over”, zegt Jacobs.

SCMH – SES 1-3 (1-0) 18. Thijs Kanters 1-0, 55. 1-1, 60. 1-2, 70 1-3.

,,Wij begonnen goed aan de wedstrijd en komen terecht op voorsprong. In de tweede helft krijg je vervolgens een onterecht penalty tegen. De bal wordt van drie meter afstand tegen de hand van een van onze verdedigers aangetrapt. Hij kan moeilijk zijn hand weghalen toch””, geeft de balende SCMH-trainer Stan Vos aan. ,,Na de gelijkmaker wordt het ook nog snel 1-2 en 1-3 en dan is de wedstrijd klaar. Zonde, want wij speelde best aardig tegen de nummer twee”, vond Vos. ,,Jammer dat we geen goed vervolg konden geven aan de bekerwinst van donderdag”.

Vorstenbossche Boys – SIOL 3-0 (1-0) 22. Jou Raijmakers 1-0, 85. Marvin van Heeswijk 2-0, 90 Marvin van Heeswijk 3-0.

Dennis Meijer, trainer van Vorstenbossche Boys, was blij dat de wedstrijd tegen SIOL wel doorging. ,,Er waren flink wat wedstrijden afgelast zag ik?’’, lacht Meier. Dat klopte, want

in de vierde klasse H werden er maar liefst zes wedstrijden verplaatst, vanwege coronabesmettingen bij een aantal ploegen. ,,Onze ziekenboeg wordt steeds leger, dus ben blij dat door voetballen. Die continuïteit is ook goed voor de jongens die net terug zijn gekomen van een blessure”, geeft Meier aan. Hij zag zijn ploeg een goede eerste helft spelen, maar vond wel dat ze het eerder hadden moeten beslissen. ,,We kregen genoeg kansen om het voor rust al te beslissen. Dat lieten we na, waardoor de tegenstander het idee kreeg dat er nog wat te halen viel. Uiteindelijk win je verdiend”, zegt Meier.