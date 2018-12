NOAD’32 blij met winterstop: ‘We bleven maar verliezen’

Afgelopen zaterdag, na de 1-2 nederlaag tegen Tricht, waren spelers en technische staf van NOAD’32 een heel klein beetje opgelucht: tot 19 januari gaat er een kruis door de competitie, is het winterstop. ,,Dat komt ons niet slecht uit”, zegt aanvaller Remy Schouwenaar, ,,want we bleven maar verliezen. Vijf keer op rij, dan is het niet erg dat je even niet meer aan de bak hoeft.”