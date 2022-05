NOAD’32 maakt einde aan goede reeks GDC

3DGDC was aan een heel goede reeks bezig en had zich stiekem ontpopt als een outsider voor de titel. Om die droom intact te houden was winnen van de Wijk en Aalburgers noodzakelijk.

GDC – NOAD’32 0-1 (0-1). 15. Julian Vos 0-1.

De bookmakers hadden zeker een eentje ingevuld: NOAD’32 was tot zaterdag rode lantaarndrager. Maar het ging mis voor de geel-blauwen, ze liepen zich stuk op de onverzettelijkheid van de hekkensluiter. Bij de thuisclub was er slechts één uitblinker: Piet den Ouden deed het als assistent-scheidsrechter uitstekend. Geen fratsen, eerlijk vlaggen. Over de nederlaag: ,,We hebben er toch te makkelijk over gedacht. De instelling was niet goed. En we misten vier, vijf spelers Jammer, we waren aan een goed seizoen bezig. Nu gooien we het toch een beetje weg.”

MVV’58 – Sparta’30 3-1 (1-0). 40. Remco Knoop 1-0, 62. Anrico Visser 1-1, 82. Jean Luc van Mourik 2-1, 90. Robin Jager 3-1.

Dat de ploeg uit Andel met een nederlaag werd opgescheept, was zeker niet te wijten aan een lakse instelling. ,,De jongens hebben hard gewerkt en er alles aan gedaan om in Meteren een resultaat te boeken”, vond trainer Peter Burg. ,,En in fasen zag het spel er ook behoorlijk uit. Dat leverde toch behoorlijk wat kansen op. Wel vier, of vijf. Daar hadden we wel wat meer mee kunnen doen.” Alleen Anrico Visser drukte succesvol af, het was de gelijkmaker. Alweer het dertiende doelpunt voor de spits die aan een heel aardig seizoen bezig is. Dat Sparta’30 toch de bietenbrug opging, mocht het verdedigingsblok zich verwijten. ,,We gave de doelpunten te makkelijk weg. Jammer, we hadden een punt verdiend.”

ONI – TSVV Merlijn 5-2 (0-2). 31. Luc Geurts 0-1, 34. Luc Geurts 0-2, 56. Tom Kolkert 1-2, 61. Tom Kolkert 2-2, 68. Daan Poelman 3-2, 79. Jelle Horsten 4-2, 89. Jelle Horsten 5-2.



Vlak na rust een wereldaanval en een wereldredding van de doelman van ONI. Geen 0-3, na een uur ging het faliekant mis bij de studenten. ,,De pijp was helemaal leeg, te wijten aan een matige opkomst bij trainingen”, vindt trainer Erik Oeben.

BLC – BZC’14 5-1 (2-1). 28 Jelmer ter Avest 1-0, 33. Finn Meijdam 1-1, 32. Niels Nagtzaam (pen.) 2-1, 55. Piet Vollebergh 3-1, 58. Niels Nagtzaam (pen.) 4-1, 65. Piet Vollebergh 5-1.

BLC, dat in de voorgaande wedstrijden tegen Sparta’30 en TSVV Merlijn maar liefst negentien keer scoorde, had in de eerste helft opvallend veel moeite met degradatiekandidaat BZC’14. Er was een pingel voor nodig om tijdens de thee te genieten van een voorsprong. Na de hervatting zag het er anders uit, vond trainer Danny Otterloo. ,,Toen hebben we wél goed gevoetbald, hebben we zelfs nog veel kansen gemist. Anders hadden we weer de dubbele cijfers gehaald.”

Lenard Weber, trainer van BZC’14, zag zijn manschappen zich knap verweren. ,,Maar toen het 3-1 werd gingen de kopjes hangen.” Ook in de standenlijst werden de bordjes verhangen. Door de nederlaag van GVV’63 gaat BLC alleen aan kop in 3D; NOAD’32 won verrassend bij GDC, daardoor staat de fusieploeg onderaan.

GVV’63 – Schelluinen 0-2 (0-1) 40. 0-1, 88. 0-2.

In de topper tegen Schelluinen kon trainer Denny van Geffen weer rekenen op een op papier sterk eerste elf. Dat kwam er niet helemaal uit, want toen het er echt op aankwam haperde het in de frontlinie. Al had dat ook met pech te maken, zo schoot Michel Kooijman de bal tegen de paal. ,,Dat de jongens terug zijn, betekent nog niet dat de scherpte terug is. Vier tot zes weken niet gespeeld, dan mis je ritme.” Lang treuren kan niet, want dinsdag staat de volgende topper alweer op de agenda: de uitwedstrijd bij koploper BLC. ,,Dan is het erop of eronder. Als je wint, doe je mee om de titel. Gaan we onderuit, moeten we ons opmaken voor de nacompetitie.”

Vuren – SV Capelle 2-0 (1-0). 44. Bjorn Paul 1-0, 62. Tygo van Markus 2-0.

Bij Vuren liepen de bezoekers het vuur uit de sloffen ,,Dat verdient een heel groot compliment”, vindt trainer Edin Curic. ,,Maar in het voetballen word je daar lang niet altijd voor beloond.” Daarbij werd SV Capelle ook een beetje achtervolgd door de pechduivel. ,,Het eerste doelpunt van Vuren rook naar buitenspel, de scheidsrechter zag het anders. En bij het tweede doelpunt gingen we verdedigend in de fout.” Slecht nieuws leek er ook uit ’s Gravenmoer te komen. TSVV Merlijn, de reddingsboei om de nacompetitie te ontlopen, leidde met de rust met 0-2. ,,Gelukkig heeft Merlijn ook verloren. Deze week word voor ons cruciaal, spelen we tegen de laatste twee clubs die onder ons staan. Gelukkig zijn de vakantiegangers in onze selectie dan weer terug.”

Haaften – NEO’25 0-2 (0-1). 30. Robin Rosenbrand 0-1, 70. Nicky van Wanrooy 0-2.

Haaften had tot voor zaterdagmiddag in deze competitie in eigen huis alleen voor ONI moeten buigen. Tegen halfvijf kreeg NEO’25-trainer Stefan Brok de felicitaties van zijn collega Bart Fransen. ,,We hadden het heel lastig tegen het stugge NEO. Zij trokken zich terug, moesten wij maar een gaatje zien te vinden. Dat lukte maar amper. We hadden nog wel een uur kunnen voetballen, dan nog hadden we niet gescoord.” Michel den Braber was nog het dichtst bij een doelpunt, maar hij trof de onderkant van de lat.

Compact verdedigen en in de tegenstoot proberen toe te slaan, dat was de tactiek van de Tricolores. ,,Met Robin Rosenbrand en Nicky van Wanrooy hebben we er ook de spelers voor”, zegt trainer Stefan Brok. ,,Zij zijn heel snel. Komt bij dat de verdedigers van Haaften oudere spelers zijn, die kunnen de ruimtes achter de laatste linie niet goed meer belopen.” Het eerste doelpunt was dan ook exemplarisch. Haaften mocht een hoekschop nemen, tien tellen later had Rosenbrand de bal achter doelman Lars Tertoolen geschoten. Het was zijn allereerste werk: de bal uit het net halen. Een heel efficiënt NEO dus.