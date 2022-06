Nog geen beslissing bij Sportlust’46 - Kozakken Boys na 0-0 gelijkspel; schermutselingen na afloop

Vijfde klasse B DSS'14 en DESO grijpen naast kampioen­schap door overwin­ning Wadenoijen

Het was een spannende middag in de vijfde klasse B. DESO had haar laatste wedstrijd al gespeeld en stond bovenaan met één punt voorsprong. Wadenoijen stond tweede en had dus de beste papieren, maar bij puntverlies kon ook DSS'14 nog kampioen worden. Beide ploegen maakte geen fout en dat betekende dat het Wadenoijen de schaal kreeg.

