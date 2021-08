Nog niet iedereen topfit bij UDI’19: ‘Ik speelde ballen in en dacht: wat ben ik toch aan het doen?’

Hij vond het maar niks, zolang thuiszitten en niet kunnen trainen. ,,We hebben wel wat schema’s meegekregen om thuis hard te lopen, dus dat heb ik natuurlijk gedaan”, vertelt hij. ,,Gelukkig konden we snel op zondag gaan trainen en dan in groepen van twee, om te proberen een beetje in het ritme te komen. Met zijn tweeën trainen, was de eerste weken wel leuk. Iedereen mocht de hele training op doel schieten. De lol was daar na een maand ook wel vanaf. We verlangden steeds meer naar weer normaal voetbal.”