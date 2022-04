Nood komt aan de man bij Well en FC Tilburg

Well - FC Tilburg 3-2 (1-1). 20. Van Aalst 1-0, 43. 1-1, 50. Van Zeelst 2-1, 75. Van de Werken 3-1, 90. 3-2.

Bij Well waren beide doellieden geblesseerd, dus klopte trainer Remy Schouwenaar aan bij de 54-jarige Christiaan van Hees. Clubman in hart en nieren, dus ging de veteraan tussen de palen staan. ,,Hij heeft ook nog eens een paar fantastische reddingen verricht en had dus een groot aandeel in deze o zo belangrijke overwinning.”

Kerkwijk - OSC’45 5-0 (1-0). 45+2. Aart de Jong (pen.) 1-0, De Waal 2-0, De Waal 3-0, Jort de Jong 4-0, Van Hemert 5-0.

Nabil Bouchlal, trainer van Kerkwijk, sprak na afloop even met de scheidsrechter. Waarom heb je geen rode kaarten getrokken? ,,Zijn antwoord: dan hadden er nog maar een stuk of zeven van OSC op veld gestaan. Zou de wedstrijd gestaakt worden, gedoe. Het was te schandalig voor woorden wat er allemaal gebeurde. Schoppen en schelden: de honden lustten er geen brood van. Een schande voor het voetballen.”

Collega Jeroen Beekwilder sprak over ‘opstootjes’. Hij zag na rust zijn ploeg volledig in elkaar storten, nadat vlak voor rust de thuisclub op een voorsprong was gekomen. ,,Twee belangrijke spelers vielen uit, daardoor viel ook het raamwerk weg.”

Willem II - sv De Braak 0-2 (0-2) 2. 0-1, 33. 0-2.

In de wedstrijdbespreking had Yavuz Cosar, trainer van Willem II, nadrukkelijk de dode spelmomenten aangestipt. Wat gebeurde? ,,Onze tegenstander scoorde uit twee dode spelmomenten. We hadden er de afgelopen nota bene nog nadrukkelijk op getraind. Kijk, verliezen van de koploper is geen schande. Maar op deze manier, dat is wel frustrerend.”