Nooit Gedacht en TOP bekeren verder en ontmoeten elkaar in kwartfinale: een van de twee naar de KNVB-Beker

Nooit Gedacht speelde op het veld van TOP, omdat het veld in Geffen te drassig was. De derdeklasser uit Geffen wist op het Osse kunstgras SCM met 2-1 te verslaan. De ploeg van Arno Methorst kwam na 22 minuten op voorsprong via Bob van Iersel. Op aangeven van Danny Strik was hij de Maastrichtse doelman te passeren.

In de tweede helft kreeg de thuisploeg weer een hoop kansen tegen de derdeklasser uit de hoofdstad van Limburg. Alleen Tim Bissels wist zijn kans te verzilveren. In de 53ste minuut gaf hij - weer op aangeven van Strik - het beslissende tikje: 2-0. Lang van zijn doelpunt zal Bissels niet hebben genoten. De Zuid-Limburgers maakten binnen een minuut de 2-1. Daar bleef het vervolgens bij.

Nooit Gedacht-coach Methorst is een trots man. ,,We hebben eindelijk weer een brede selectie en dan is het ook wel eens fijn dat je op elke linie uit vijf spelers kan kiezen. Ook met het drukke programma wat we nog gaan krijgen met dertien competitiewedstrijden en over twee weken TOP voor de beker is het fijn om weer keuzes te kunnen maken. Tegen SCM - wat overigens een goede ploeg was - hadden we alleen nog wel meer kansen mogen maken, want we schoten steeds keihard op de keeper. Het had wel 8-3 kunnen worden."

TOP

TOP was in Schijndel te sterk voor de club met dezelfde naam als het dorp. Er werd met 0-5 gewonnen van de voormalig topamateurploeg. Mees Linders maakte al na zes minuten spelen het openingsdoelpunt.

Voor rust werd die voorsprong verder uitgebouwd door Thomas van Mossel en Stijn van den Broek, waardoor beide ploegen met 0-3 de kleedkamer opzochten. Ook in de tweede helft was Linders trefzeker. Het was voor hem de bekroning van een mooie week, want het Udense talent maakte bekend om naar derdedivisionist OJC Rosmalen over te stappen. Anwar Tuithof deed ook een duit in het zakje en zorgde voor het laatste doelpunt.

TOP speelt de kwartfinale op het veld van de Geffense ploeg, mits dat niet weer braak ligt. De winnaar van dat duel stroomt als halvefinalist volgend seizoen automatisch in bij de echte KNVB-Beker. Na twee kwalificatierondes is het daarna mogelijk om ploegen uit het betaald voetbal te loten.