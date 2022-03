Nooit Gedacht heeft last van het drukke programma: ‘Drie wedstrijden in de week is te veel voor ons’

Hoofdklasse zondag: Buitenveldert - Nooit Gedacht 2-2 (2-1). 5. Angela van Rooij 1-0, 15. 1-1, 35. 2-1, 60. Tamara van Lent 2-2.

,,We speelden drie wedstrijden in de week en dat is te veel voor ons. In de zevende minuut moesten we Angela van Rooij al wisselen, in de rust gaf Janne van der Doelen aan dat ze last had. We hebben echt wel kansen gehad tegen Buitenveldert. Jammer dat we onszelf niet hebben beloond”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht.

Hans Mols wordt na de zomer de nieuwe hoofdcoach van de voetbalsters uit Geffen. Hij volgt dan Vincent Jansen op, die een paar weken geleden vanwege gezondheidsredenen een stapje terug deed bij Nooit Gedacht. Mols coacht nu de vrouwen van vierdeklasser TSC uit Oosterhout.

Sc ‘t Zand - Nuenen 1-0 (0-0). 84. Meis Bearda 1-0.

,,Deze wedstrijd was ingelast, dus misten we vijf basisspeelsters. We moeten de laatste weken telkens goochelen met de opstelling. We kregen twee, drie kleine schietkansjes, toen was het rust. In de tweede helft schoten beide ploegen één keer op de paal. Na wat speelsters op een andere plek te hebben gezet, boekten we alsnog een zege. Meis Bearda schoot de bal zes minuten voor tijd binnen”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

Eerste klasse D: HVCH - Prinses Irene 5-1 (4-1). 7. Timme van Roosmalen 0-1, 12. Jill van Grunsven 1-1, 21. Lieke van Nistelrooij 2-1, 44. Bente van de Leijgraaf 3-1, 45. Bente van de Leijgraaf 4-1, 69. Els Kolff 5-1.

,,Als we een goede steekbal geven, zijn we onhoudbaar. Sommige meiden van ons zijn met de bal sneller dan verdedigers zonder bal. Prinses Irene heeft een lekker voetballende ploeg, maar wij waren beter in het harde werken en in de omschakeling”, zei HVCH-trainer Cor Perlee.

,,Het is precies zoals mijn collega zei. Ik had de meiden uitvoerig gewezen op de kwaliteiten van HVCH. De uitvoering van ons tactisch plan liet te wensen over. We haalden niet het niveau dat nodig is om mee te spelen in de eerste klasse. HVCH wilde deze derby liever winnen dan wij”, meende Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

De vrouwen uit Nistelrode, nummer vier in de stand, hebben na de wedstrijd een negatief doelsaldo. Ze kregen 26 treffers tegen en maakten zelf 24 doelpunten.