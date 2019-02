Nooit Gedacht hoort dag van tevoren pas dat tegenstander Buitenveldert op wintersport is

amateurvoetbal LIVE | Streekder­by in 2H, kelderkra­ker voor OJC Rosmalen

13:45 De zonnestralen kussen het gelaat, na weken van kou en ellende is de eerste lekkere voetbalzondag aangebroken. In Midden-Brabant staan weer verschillende fraaie potjes op het programma. Zo is er de streekderby tussen Heeswijk en DAW in 2H.