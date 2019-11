Nooit Gedacht in slotfase langs sc ‘t Zand

Overzicht | Kozakken Boys wint na 77 dagen weer een thuiswed­strijd, Achilles Veen geeft voorsprong weg

23 november De strijd voor de eerste periodetitel is in de meeste klassen nu gestreden. Achilles Veen bewees zichzelf geen goede zaak door in de Hoofdklasse gelijk onderuit te gaan tegen SC Feyenoord. In de eerste klasse wist enkel WNC een goed gevoel over te houden aan de eerste speelronde van de tweede periodetitel.