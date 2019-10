Nooit Gedacht ken goede generale tegen bekeropponent Someren

De voetbalsters van Nooit Gedacht haalden flink uit tegen Someren. Emely Vliet maakte drie doelpunten. ,,We hebben haar niet voor niets gehaald van OJC Rosmalen”, zei de winnende trainer Theo Bronts. Ook Angela van Rooij scoorde en Marcha Hartogs vond twee keer het net. De ploeg had het eerste halfuur moeite met Someren, maar de speelsters vonden zelf een oplossing voor de ondertalsituatie op het middenveld. ,,Heel knap”, vond Bronts.

Beide teams treffen elkaar over precies een week weer in Geffen, maar dan in de beker. ,,Dus zullen we nu allebei ons huiswerk doen”, merkte Bronts op. ,,Wel jammer dat we in korte tijd twee keer tegen dezelfde tegenstander spelen. “