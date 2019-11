Nooit Gedacht maakt gehakt van DSE: 7-1

Nooit Gedacht - DSE 7-1 (5-0). 11. Angela van Rooij 1-0, 22. Emily Vliet 2-0, 30. Angela van Rooij 3-0, 34. Marcha Hartogs 4-0, 38. Angela van Rooij 5-0, 48. Emily Vliet 6-0, 66. Nikki van Erp 7-0, 89. 7-1.

De voetbalsters van Nooit Gedacht hadden geen medelijden met DSE. Bij rust stond het al 5-0. Angela van Rooij maakte drie doelpunten, Emily Vliet scoorde twee keer, Marcha Hartogs en Nikki de Nijs troffen eenmaal doel. Het duel was halverwege al beslist. ,,We zijn geen moment in de problemen gekomen”, zei Nooit Gedacht-trainer Theo Bronts.

Nikki van Erp debuteerde in de competitie. Ze had eerder op de dag nog met het tweede vrouwenelftal gespeeld en kwam 35 minuten in actie tegen DSE.

Maarssen - sc ‘t Zand 2-0 (0-0). 51. Anne Vroegen 1-0, 61. Anne Vroegen

Sc ‘t Zand verloor voor het eerst dit seizoen in de competitie. Anne Vroegen maakte in tien minuten tijd beide doelpunten. Bij de tweede vervulde Sarina Pua een belangrijke rol. Die gaf een weergaloze steekbal, volgens verliezende trainer Martijn van Wanrooy. ,,Die speelster is een heel goede voetbalster: snel, wendbaar en lichtvoetig. Zij, maar ook Maarssen, is verder dan wij. “