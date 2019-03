Nooit Gedacht mag niet klagen met gelijkspel tegen DSE

amateurvoetbal Overzicht | Prinses Ire­ne-spe­ler speelt mee ondanks hoogzwange­re vriendin, Hilvaria-Beer­se Boys eindigt in 3-3 gelijkspel

19:36 Een nieuwe speelronde in het zondagvoetbal. In de tweede klasse F ontving Hilvaria Beerse Boys. VCO-SPV eindigde zondagmiddag in een glansrijke overwinning voor de bezoekers. Dit en nog veel meer in het wekelijkse amateurvoetbaloverzicht.