Nooit Gedacht - Nijnsel gespeeld in Nijnsel vanwege optreden van Engelse zanger geregeld door speler

Zondag 3dEen optreden van een Engelse zanger was reden genoeg om de wedstrijd Nooit Gedacht - Nijnsel te verplaatsen naar Nijnsel. Johan van der Pas, speler van Nijnsel, had het optreden geregeld.

Nooit Gedacht – Nijnsel 1-1 (0-1). 36. John Egelmeers 0-1, 46. Tim Bissels 1-1.

Nijnsel-secretaris Lambert Verhoeven: ,,Er had vandaag meer ingezeten, bijvoorbeeld als Stefan Hulsen vlak voor rust Nijnsel op 0-2 had gezet.” Het lukte Nooit Gedacht-coach Arno Methorst niet om van zijn oude club te winnen. ,,Het was over het algemeen een wat rommelige wedstrijd. Wij hadden het eerste halfuur de controle, maar kwamen ook een paar keer goed weg.”

Bijzonderheid: De wedstrijd werd gespeeld in Nijnsel, omdat Nijnsel-speler Johan van der Pas een optreden van een Engelse zanger had geregeld. Daarnaast begon de wedstrijd een halfuur later, vanwege een ongeluk – met enkel blikschade – van een van de Geffenaren

SCG’18 – Avanti’31 1-1 (0-0). 46. Luuk van Loon 1-0, 81. Koen van Engeland 1-1.

SCG’18-trainer Koen Wissing: ,,Voor rust waren we beter met twee goede kansen en na het doelpunt van Avanti’31 speelden beide teams om te winnen.”

Avanti’31-trainer Henry van Wanrooy: ,,Na het doelpunt van ‘Gestel’ namen we het heft in handen, maar onze passing was te matig om veel kansen te kunnen creëren.”

Bijzonderheden: ,,Het spel was hetzelfde als het weer: onrustig”, aldus Wissing.

BMC – RKPVV 0-2 (0-0). 55. 0-1, 88. 0-2.

BMC-trainer Manfred van Erp: ,,Voor rust voetbalden we aardig mee, na rust hebben we geen kans meer gecreëerd. Maar in de rust had ik al voor 0-0 getekend.”

Bijzonderheid: De 17-jarige middenvelder Tom Pennings speelde de hele wedstrijd met BMC 1 mee, nadat hij gisteren ook al met de A1 een hele wedstrijd had gespeeld. Daarnaast viel BMC-speler Joost Mathijssen na 20 minuten uit met een hamstringblessure.

Den Dungen – Schijndel 3-1 (1-0). 30. Jeffrey Sterks 1-0, 46. Tjeerd Pijnenburg 1-1, 48. Tom Schuurmans 2-1, 90. Chiel Dalessi 3-1.

Den Dungen-trainer Kevin van Emmerik: ,,We hebben vandaag de wedstrijd redelijk gecontroleerd, zonder het meeste balbezit te hebben.”

Schijndel-trainer Henry van Alebeek: ,,We hebben vandaag te weinig gecreëerd, omdat we slordig speelden.”

Bijzonderheid: Ben van Heijnsbergen speelde bij Den Dungen in plaats van de geschorste Loek van Grinsven. ,,Dat heeft hij en zijn medespelers goed ingevuld”, aldus Van Emmerik.

Margriet - Boekel Sport 3-0 (3-0). 9. Youssef Khelil 1-0, 28. Jorn van Bakel 2-0, 34. Rob van der Ven 3-0.

Margriet-coach Maarten van Vugt zag zijn elftal een uitstekende eerste helft spelen. ,,Bovendien maakten we drie fraaie goals”, zag Van Vugt. Zijn collega Marc van de Ven van Boekel Sport erkende dat zijn ploeg een maatje te klein was voor Margriet. ,,Na rust probeerden we het nog wel, maar het zat er simpelweg niet in vandaag.”

FC Schadedwijk - Handel 3-3 (1-2). 14. 0-1, 45. Benjamin Duah 1-1, 45+2. 1-2, 66. Dani Eveleens 2-2, 87. Benjamin Duah 3-2, 90. 3-3.