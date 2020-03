Nooit Gedacht onderuit tegen SCG’18: ‘Een wedstrijd win je alleen als elf man alles geven’

SCG’18 - Nooit Gedacht 2-1 (1-1). 15. 1-0, 30. Frank van Herpen 1-1, 80. 2-1 (P).

,,Een 2-1-verlies is altijd zuur, maar we hebben dit echt aan onszelf te danken”, stelde Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,Na de gelijkmaker hadden we kansen om verder uit te lopen maar we spelen rommelig en zijn onnauwkeurig aan de bal, met slechte passes tot gevolg. Volgende week moet het echt uit een ander vaatje, want vandaag hebben teveel jongens onder hun niveau gespeeld. Een wedstrijd win je alleen maar als elf man alles geven, en niet zeven man.”

Handel - Boekel Sport 2-1 (1-1). 42. 1-0, 43. Tim Schuijers 1-1, 75. 2-1.

,,Het was echt een matige wedstrijd”, aldus Boekel Sport-coach Marc van de Ven. ,,Aan beide zijden was er geen sprake van goed voetbal. In plaats daarvan wist Handel dankzij twee standaardsituaties van ons te winnen. Tim Schuijers schoot de gelijkmaker mooi binnen na een goede aanval van onze kant, maar het gebrek aan training de afgelopen paar weken was goed te zien.”

Margriet - Schijndel 1-2 (1-0). 34. Bilal el Ghezaoui 1-0, 56. 1-1, 64. 1-2. Rood: Jeffrey van Vlijmen (Margriet, 2x geel).