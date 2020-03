Nooit Gedacht schiet zes keer raak na rust en vernedert Fortuna

Hoofdklasse B (vrouwen)Of de messen in de rust geslepen werden in Geffen? Jazeker. Zesmaal werd de Fortunese verdediging verschalkt met een doelpunt. Uiteindelijk werd er met 7-2 gewonnen.

Nooit Gedacht - Fortuna’54 7-2 (1-1). 8. Emely van der Vliet 1-0, 10. 1-1, 52. Angela van Rooij (pen.) 2-1, 60. Sanne Verbruggen 3-1, 62. 3-2, 65. Angela van Rooij 4-2, 68. Angela van Rooij 5-2, 72. Eef Boers 6-2, 77. Sanne Verbruggen 7-2.

Nooit Gedacht was beter dan Fortuna’54 en won verdiend. De wind was van invloed op de wedstrijd. ,,De bal haalde soms de achterlijn niet eens als geschoten werd”, zei Nooit Gedacht-trainer Theo Bronts. Bij het tweede doelpunt van de gasten werd de bal gepakt door de wind en vloog in het doel. De keepster had de bal vast, maar volgens de scheidsrechter achter de lijn.

Bijzonder was het aantal doelpunten in de tweede helft. Dat waren er maar liefst zes.

Hoofdklasse vrouwen: Trekvogels - sc ’t Zand 2-1 (2-1). 5. Michelle Gorka (e.d) 1-0, 7. Salina de Kok 1-1, 33. 2-1.

De voetbalsters van sc ’t Zand gingen ten onder tegen Trekvogels. Het duel was bij rust al beslist. Toch was het niet slecht wat de Tilburgers lieten zien. Ze kregen in het slot van de wedstrijd nog drie goede kansen.