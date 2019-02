Nooit Gedacht speelt 3-3 tegen Trekvogels terwijl trainer op vakantie is

AMATEURVOETBAL LIVE | Snelle goal voor Herpinia in derby tegen Ravenstein, Van der Meijden brengt ODC op voorsprong

14:55 In de vierde klasse I staat zondagmiddag de derby tussen Ravenstein en Herpinia op het programma. OSS'20 krijgt in de derde divisie Quick op bezoek en in de derde klasse B staan RWB en TSC tegenover elkaar.