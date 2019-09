Nooit Gedacht speelt gelijk tegen FC Eindhoven 2

Nooit Gedacht had de eerste twintig minuten moeite met het positiespel en het overtal van Eindhoven op het middenveld. ,,Maar daarna hebben we dat opgelost”, zei Nooit Gedacht-trainer Theo Bronts. ,,We hebben uiteindelijk twee punten verloren.” Angela van Rooij schoot nog op de paal.

Het was eigenlijk 2-0. Femke van Herpt schoot twee minuten voor tijd een corner direct binnen. De scheidsrechter keurde her doelpunt goed, maar keurde hem even later toch af.