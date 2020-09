Nooit Gedacht speelt niet sterk, maar wint wel van Nuenen

De voetbalsters van Nooit Gedacht speelden niet een hele sterke wedstrijd tegen Nuenen. ,,Toch had op basis van de kansenverhouding de uitslag iets groter mogen zijn”, oordeelde Nooit Gedacht-trainer Theo Bronts. ,,De tweede helft was van beide kanten rommelig.”

Een kwartier voor tijd ontstond reuring. Keepster Eva Brouwer van Nooit Gedacht zou een speelster van Nuenen neer hebben gehaald, terwijl ze bij de ploeg uit Geffen dachten aan een botsing. ,,Het had een rode kaart kunnen zijn”, meende Bronts. ,,Ik kan het niet met zekerheid zeggen. De scheidsrechter, zo rond de tachtig jaar, heb ik begrepen, had het in ieder geval niet waar genomen.”