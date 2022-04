Nooit Gedacht verliest doelpuntrijke pot, UDI’19 heeft geen kind aan FC Kunde

VrouwenvoetbalDoelpunten genoeg bij het vrouwenvoetbal. Nooit Gedacht ging met 6-3 de mist in, omdat - volgens de trainer - enkele spelers het lieten afweten. In de slotfase vielen vijf treffers. UDI’19 was veel te sterk voor FC Kunde.

Hoofdklasse zondag: FC Berghuizen - Nooit Gedacht 6-3 (2-1). 28. 1-0, 41. Angela van Rooij 1-1, 45. 2-1, 58. 3-1, 80. Angela van Rooij (pen.) 3-2, 80. 4-2, 83. (pen.) 5-2, 85. Tamara van Lent 5-3, 90. 6-3.

,,Ons veldspel was niet slecht, maar op sommige momenten laten sommige speelsters het afweten. We kregen snel na de 3-2 al de 4-2 tegen. Toen zagen we het verschil in kwaliteit tussen beide ploegen”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht.

Wie tien minuten eerder naar huis ging, heeft een boel gemist. Vijf van de negen doelpunten vielen in de slotfase van de wedstrijd. Het leek nog even spannend te worden na de 3-2, maar dat was dus niet zo. Nooit Gedacht staat na veertien wedstrijden tiende. ,,De wedstrijden tegen Witkampers (twaalfde, maandag) en Buitenveldert (elfde, zondag 24 april) moeten zes punten opleveren”, zei Hendriks.

hoofdklasse zondag: Sc ‘t Zand - Bavel 0-0. ,,We speelden de eerste veertig minuten heel goed, al hadden we minstens één van onze vier honderd procent kansen moeten benutten. We hanteerden in de tweede helft teveel de lange bal. Toch is dit een goed resultaat. Een paar maanden geleden hadden we deze wedstrijd misschien verloren. Ik ben tevreden met de teamprestatie”, zei Sc ‘t Zand-trainer Jack Hernandez.

1D: VDZ - Prinses Irene 1-1 (0-1). 28. Veerle Donkers 0-1, 54. 1-1.

,,Deze uitslag is terecht gezien het wedstrijdbeeld. Beide teams speelden vol overgave. We werden na rust gewaarschuwd doordat een doelpunt van hen werd afgefloten vanwege buitenspel. Helaas werd het niet veel later gelijk. Daarna werd het duel wat fysieker, zonder dat een ploeg de winst naar zich toe kon trekken”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

Bijzonder is dat niet alleen van VDZ na rust een doelpunt werd afgekeurd vanwege buitenspel. Ook het team uit Nistelrode zag binnen acht minuten na de hervatting een treffer worden geannuleerd.

1D: Hontenisse - HVCH 0-3 (0-2). 16. Els Kolff 0-1, 29. Ruvienne Rellum 0-2, 49. Bente van de Leijgraaf 0-3.

,,Het was een schotenfestival. We hadden veel meer doelpunten kunnen maken. We waren heer en meester en ik ben blij dat we nu drie punten hebben gepakt. Voor de winter was niet representatief. Toen stonden we door blessures en corona laag op de ranglijst, nu komen we er aan, gezien onze zevende plaats”, meende HVCH-trainer Cor Perlee.

De oefenmeester had een bijzonder weekend. Hij moest zaterdag om 8 uur in de bus, om met de meisjes van Woezik in Pijnacker te spelen. Zondag vertrok HVCH om 7 uur naar Hontenisse. ,,Dat betekent in totaal twaalf uur in de bus zitten dit weekend. Ik kan geen bus meer zien. En dan hebben die meiden van HVCH ook nog de hele tijd die Hollandse herrie aan. Daar vind ik niks aan, hoor”, knipoogde de ervaren oefenmeester.

1D: UDI’19 - FC Kunde 5-0 (3-0). 1. Senne van de Kerkhof 1-0, 17. Fenne van Sleeuwen 2-0, 24. Nicole Theunisz 3-0, 63. Anouk van de Ven 4-0, 86. Anouk van de Ven 5-0.

,,We waren zwaar de bovenliggende partij en speelden FC Kunde compleet van de mat. We werden iets te gemakzuchtig, omdat we niks weg hebben gegeven en zelf makkelijk hebben gescoord. De les is om geconcentreerd te blijven”, meende UDI’19-trainster Janine Rongen. Haar ploeg hield voor de derde keer op rij de nul.