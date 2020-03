Nooit Gedacht wint met ruime cijfers van Nijnsel dankzij hattrick Vos

Zondag 3dTijn Vos had het zondag op zijn heupen tegen Nijnsel. De aanvaller was driemaal trefzeker en daarmee erg belangrijk voor zijn ploeg Nooit Gedacht.

Nooit Gedacht - Nijnsel 5-0 (3-0). 6. Tijn Vos 1-0, 24. Bob van Iersel 2-0, 35. Tim Bissels 3-0, 67. Tijn Vos 4-0, 89. Tijn Vos 5-0.

,,We hoefden ons geen moment zorgen te maken”, aldus Nooit Gedacht-coach Arno Methorst. ,,Bij rust stond het al 3-0 en na rust liepen we verder uit. Nijnsel had geen moment de intentie om te scoren en ze lieten zich na rust vooral inzakken. Vandaag hadden we niets te duchten van onze tegenstander.”

Bijzonder was het vijfde doelpunt, waarbij A-junior Yari van Erp een assist op Tijn Vos gaf. ,,Die pakte daarmee zijn hattrick, een prachtige uitslag”, concludeerde Methorst.

Handel - FC Schadewijk 1-0 (0-0). 55. 1-0.

,,We waren vandaag duidelijk de enige ploeg die wilde voetballen, maar dat is geen garantie voor de winst”, aldus Schadewijk-assistent Dicky van den Akker. ,,De eerste helft was er geen vuiltje aan de lucht maar in de tweede helft scoren uit het niets een vrije trap. We staan weer met beide beentjes op de grond.”

Boekel Sport - Avanti 4-2 (1-0). 1. 1-0 (ED), 50. Jelle Bouwmans 2-0, 58. Jelle Bouwmans 3-0, 62. Geert van Heeswijk 3-1, 68. Tim Schuijers 4-1, 90. 4-2.

,,In de beker hebben we geprobeerd te stunten maar was het klasseverschil te groot. Dat hebben we goed gerevancheerd in de competitie”, aldus Boekel Sport-coach Marc van de Ven. ,,We waren dominanter en veel rustiger aan de bal en we hebben verdiend van Avanti gewonnen.”

Margriet - SCG’18 3-1 (0-1). 15. 0-1 (P), 57. Joey Schuurmans 1-1, 65. Bilal el Ghezaoui 2-1, 80. Roy Govers 3-1.