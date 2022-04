Nooit Gedacht wint onder aanvoering van De Rooij ruim en ook UDI'19 werkt aan het doelsaldo

Het was alweer even geleden dan Nooit Gedacht had gewonnen. Zes wedstrijden op rij lukte het niet om te winnen, maar daar werd tegen Witkampers verandering in gebracht. Aan de hand van een ontketende Angela van Rooij, die vier keer scoorde, won de ploeg van Edwin Hendriks met 5-0.

Hoofdklasse vrouwen: Nooit Gedacht - Witkampers 5-0 (3-0). 19. Margaritha de Groot 1-0, 32. Angela van Rooij 2-0, 39. Angela van Rooij 3-0, 60. Angela van Rooij 4-0, 83. Angela van Rooij 5-0.

,,We waren vanaf de eerste minuut heer en meester. We konden ons uitstekende veldspel omzetten in kansen en doelpunten. Als we nauwkeuriger waren geweest in de afronding, waren we zeker op tien treffers uitgekomen. Witkampers is niet of nauwelijks gevaarlijk geweest. Complimenten aan het hele team en ik ben trots dat de speelsters nu eens beloond worden voor hun harde werken”, zei assistent-trainer Edwin Hendriks van Nooit Gedacht.

Topscorer Angela van Rooij maakte vier treffers binnen 64 minuten. De zege was broodnodig, want Nooit Gedacht had al zes keer op rij niet gewonnen.

Eerste klasse D: UDI’19 - Hontenisse 6-0 (1-0). 44. Marit Blom 1-0, 59. Ashly Henraath 2-0, 61. Nicole Theunisz 3-0, 78. Fenne van Sleeuwen 4-0, 87. (e.d.) 5-0, 88. Anouk van de Ven (pen.) 6-0.

,,Door onverwachte omstandigheden moest ik mijn opstelling aanpassen. Die positiewisselingen en een stukje onderschatting leidden tot onrust. We speelden ongeconcentreerd en gaven teveel kansen weg. Daardoor zouden we zelfs op achterstand zijn gekomen, maar onze keepster toonde vier keer haar kwaliteiten. We kregen zelf ook genoeg mogelijkheden en kwamen voor rust op voorsprong. Halverwege hebben we het wat anders gedaan, waarna we geen kans meer hebben weggegeven”, zei UDI’19-trainster Janine Rongen.

FC Kunde - HVCH 1-5 (1-3). 6. Bente van de Leijgraaf 0-1, 7. Noor van den Hurk 0-2, 35. 1-2, 41. Bente van de Leijgraaf 1-3, 62. Noor van den Hurk 1-4, 75. Lynn van Grinsven 1-5.

,,HVCH was duidelijk de betere ploeg. Dat was al vanaf de aftrap zichtbaar. Het enige minpunt was dat FC Kunde een doelpunt maakte, toen wij even niet geconcentreerd waren. Al met al een prima wedstrijd van ons”, meende HVCH-trainer Cor Perlee.

De oefenmeester was in een goede bui, want hij gunde aan het einde van de wedstrijd maar liefst drie speelsters van het vierde vrouwenteam van HVCH hun debuut in het eerste.

OVV’67 - Prinses Irene 0-2 (0-1). 15. Floor Ariaans 0-1, 48. Floor van Lin 0-2.

,,We hadden de wedstrijd onder controle op een moeilijk bespeelbaar veld. We zijn verdedigend niet echt in de problemen gekomen, ondanks dat OVV ons na de 0-1 meer terugdrong op onze eigen helft. Fijn dat we snel na rust de 0-2 maakten. Het was een degelijke wedstrijd, waarin we iedereen aan spelen toe hebben kunnen laten komen”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.

De oefenmeester had een luxeprobleem. ,,Voor het eerst dit seizoen had ik mijn volledige groep tot mijn beschikking”, merkte hij op.