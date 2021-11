Nooit Gedacht wint van jeugdig FC Schadewijk

FC Schadewijk – Nooit Gedacht 0-3 (0-0). 47. Bob van Iersel 0-1, 87. Lars Hendriks 0-2, 91. Levi Schuurmans 0-3.

Nooit Gedacht-trainer Henry van der Linden: ,,We hadden de hele wedstrijd het overwicht. In de eerste helft maakten we soms verkeerde keuzes, waardoor het bij rust maar 0-0 stond. We hadden ook last van het slechte weer en het slechte veld. In de rust concludeerden we dat de ruimte aan de zijkanten lagen en dat de spelers uit de tweede lijn meer mee naar voeren moesten komen. Dit deden we ook in de tweede helft, waardoor we alsnog drie doelpunten wisten te maken.” Van der Linden vond memorabel hoe zijn drie jeugdspelers hebben ingevallen: ,,Het is mooi, goed voor de club en de selectie wordt er breder van.” De assistent-trainer van FC Schadewijk, Dicky van den Akker, vond dat ze terecht hebben verloren. ,,De eerste helft werkten we wel nog voor elkaar en de eerste kans kwam van onze kant, deze maakten we helaas niet af. In de tweede helft werd Nooit Gedacht sterker en creëerden we te weinig kansen.”

BMC – Zwaluw VFC 1-2 (0-0). 55. Martin de Laat (P) 0-1, 75. Joost Mathijssen 1-1, 88. Zwaluw 1-2.

BMC herpakt zichzelf na een paar zware weken met grove uitslagen. ,,Wij hebben vandaag onze beste wedstrijd tot nu toe gespeeld, jammer dat we het niet konden verzilveren met een punt’’ , zei BMC-trainer Ton Berens.

,,We speelden vandaag niet onze beste wedstrijd. Voor rust hadden beide teams wat kansen waaronder een grote kopkans voor ons. In de tweede helft waren wij beter en kregen we na tien minuten een penalty. Die scoorde Martin de Laat en daarna gingen we beter voetballen. Er kwam iets meer rust in ons spel. Een kwartier voor tijd maakten zij de 1-1 na een foute inspeelpass van ons. Uiteindelijk winnen we toch dankzij een hele goede goal van Kevin Venrooij. Daarna gingen zij lange ballen spelen en was het voor ons overleven. We stonden wel wat hoger op de ranglijst dan BMC maar zo werd het toch een moeilijk potje”, analyseerde Zwaluw-trainer John Laponder na afloop.

DSC – ODC 0-0.

DSC speelt dan weliswaar gelijk, maar trainer Robin Verheijden is zeker te spreken over hoe DSC gespeeld heeft. ,,Dit is zeker een verbetering ten opzichte van vorige week waar we echt niet goed speelden’’ , zei de trainer. DSC beschikte weer over een aantal spelers die terugkwamen van een blessure. Mede daardoor en het verbeterde spel wist DSC nog één punt te pakken

,,We hebben goed gespeeld. De organisatie stond goed vandaag. Daar ben ik tevreden mee. Alleen viel tien minuten voor tijd onze keeper, Robbie Roeloefs, uit. Na een hele harde overtreding moest hij vervangen worden door een 15-jarige keeper: Jesse York. Hij heeft ons uiteindelijk op de been gehouden want de veldspelers waren nog erg onder de indruk van hoe Robbie eruitzag. In vergelijking zag Rico Verhoeven er nog netjes uit”, blikte ODC-trainer Piet Drijvers terug. ,,Uiteindelijk hebben we niet echt profijt kunnen hebben van onze man meer. De spelers waren er met hun hoofd niet meer helemaal bij. Dan voelt een gelijkspel toch als een overwinning.”

DVG – RKTVC 6-1 (3-1). 3. Melle Voets 1-0, 8. Roy Groenendaal 2-0, 12. TEGENSTANDER 2-1, 38. Jurre van Vechel 3-1, 46. Melle Voets 4-1, 52. Roy Groenendaal 5-1, 63. Koen van de Sande 6-1. Bijz.: 74. Rode kaart RKTVC.

DVG coach Henri van den Braak was tevreden na afloop: ,,Het was een relatief makkelijke wedstrijd, maar dat geeft de uitslag denk ik ook al wel aan. We speelden goed en hebben, denk ik, dik verdiend gewonnen. Het laatste kwartier was alleen wel te matig van ons maar uiteindelijk was het een goede pot van DVG en de drie punten bijschrijven is altijd lekker.”

Den Dungen – Alem 3-0 (3-0). 4. Jeffrey Sterks 1-0, 16. Lex van den Biggelaar 2-0, 43. TEGENSTANDER (Eigen Doelpunt) 3-0.

,,We begonnen heel goed aan de wedstrijd. Iedereen was scherp en dat resulteerde al in een snelle goal. Daarna hadden we eigenlijk continu het heft in handen en bepaalden wij het wedstrijdbeeld. In de eerste helft zijn zij niet gevaarlijk geweest. De 2-0 was een hele mooie assist van Bjorn de Kort. Hij gaf een bal echt perfect op maat en Lex (van den Biggelaar, red.) loopt hem zo binnen”, aldus Kevin van Emmerik, de coach van Den Dungen. ,,In de tweede helft ging het iets gelijker op. Alem zette wat meer druk en daar hadden we in het begin wat moeite mee. Later hadden wij toch wel weer het overwicht en hadden we uit moeten lopen. We gingen alleen heel slordig met de kansen om maar we hadden er best drie meer kunnen maken.”

Schijndel – SCG’18 4-0 (0-0). 65. Sam Guns 1-0, 70. Timo Vette 2-0, 85. Thomas Kastelijn 3-0, 89. Timo Vette 4-0.

,,De eerste helft was vrij moeizaam van beide kanten. Allebei kregen we wel wat kansen. Wij maakten de 0-1 maar die werd afgekeurd wegens buitenspel. In de tweede helft werd ons spel beter maar verzuimden wij om te scoren. Dan lopen ze daarna snel uit naar 4-0. Jammer”, blike Roy van Gulick, assistent-trainer van SCG, terug op de nederlaag.

,,Tot de rust gebeurde er niet zo veel. We kregen wel een paar kansjes maar de 1-0 brak de wedstrijd eigenlijk pas open. We speelden op de helft van de tegenstander en daardoor kreeg je een open wedstrijd. Uiteindelijk liepen we tegen het eind nog ruim uit. Verder was het wel een sportieve wedstrijd”, toonde Schijndel-coach Henry van Alebeek zich tevreden.

De wedstrijd Margriet - Avanti’31 is afgelast wegens corona bij Avanti’31.

Het is de tweede week op rij dat een wedstrijd van Margriet werd afgelast. Margriet-trainer Maarten van Vugt: ,,Het is niet ideaal voor het ritme, aangezien we aankomend week ook vrij zijn. En omdat de wedstrijden voor 28 november moeten worden ingehaald, komen er drukken weken aan.” Maandag wordt overlegd wanneer de wedstrijd in wordt gehaald.