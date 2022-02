Nuenen - UDI’19 gestaakt vanwege de storm, incompleet Prinses Irene boekt zakelijke zege

1D: Nuenen - UDI’19 1-1 (1-0). 45. 1-0, 48. Fenne van Sleeuwen 1-1. Bijz. 48. Scheidsrechter staakt het duel vanwege de storm.

,,We speelden niet best, maar er was niets aan de hand. Het waaide en stormde en we hadden de wind tegen. We kregen in de laatste minuut voor rust een doelpunt tegen uit een standaardsituatie. Verder gaven we niks weg. De pauze duurde een halfuur, want de scheidsrechter moest zich omkleden. In de tweede helft hadden we de wind in onze rug en maakten we na drie minuten de 1-1. De scheidsrechter floot direct af: hij vond het niet veilig genoeg meer om door te spelen vanwege de storm. Naast ons was een ander kunstgrasveld vrij. Dat zag er prima uit. De scheidsrechter weigerde om daar verder te spelen”, zei UDI-trainster Janine Rongen.

De coach is overigens bezig aan haar laatste seizoen in Uden. Ze houdt het na vijf jaargangen voor gezien en maakt de overstap naar de voetbalsters van ZSV. ,,Het bevalt me nog steeds goed bij UDI en er zit zeker nog potentie in de groep, maar na vijf jaar lijkt het me mooi om voor een nieuwe uitdaging te gaan”, legde ze uit. ,,ZSV vrouwen 1 heeft een mix van ervaren dames en jonge meiden, die ook groei door kunnen maken. Daarbij is het een mooie club die achter de dames staat en graag stappen wil zetten. Dat lijkt me een mooie uitdaging.”

1D: Prinses Irene - FC Kunde 2-1 (1-0). 40. Veerle Donkers 1-0, 52. 1-1, 58. Elien Ploegmakers 2-1.

,,Wij waren niet helemaal compleet. Sommige meiden waren met vakantie en hadden er geen rekening mee gehouden dat we moesten voetballen. Ondanks dat hebben we het resultaat behaald dat we wilden. De organisatie stond voor rust goed en we gaven niets weg. We begonnen slap aan de tweede helft. FC Kunde profiteerde in de omschakeling en maakte gelijk. Daarna hadden we grip op de wedstrijd en maakten we snel 2-1. We hebben een zakelijke overwinning geboekt”, zei Prinses Irene-trainer Alex Sangoer.