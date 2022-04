Nulandia-keeper scoort in de laatste minuut met zweefduik en bezorgt zijn ploeg een punt

De meeste Nederlanders zullen zich de zweefduik van Robin van Persie nog wel kunnen herinneren. Vandaag was het de beurt aan Nulandia-keeper Tim van der Biezen. In de tweede minuut van de blessuretijd redde hij zijn ploeg door met een zweefduik te scoren en zo werd het 4-4.

Nulandia - Teisterbanders 4-4 (2-2). 20. 0-1, 30. Van de Ven 1-1, 35. 1-2, 38. Korsten 2-2, 42. 3-2, 52. Van de Donk 3-3, 68. 3-4, 92. Van der Biezen 4-4.

Keeper Tim van der Biezen redde een punt voor Nulandia door in de allerlaatste minuut te scoren uit een corner. ,,Met een zweefduik kopte hij de 4-4 binnen”, vertelde Nulandia-trainer Marc van Delft. ,,Van tevoren was ik met een gelijkspel niet tevreden, maar na de late gelijkmaker zijn we uiteindelijk toch blij.”

Maliskamp - RKKSV 2-0 (1-0). 5. Martens 1-0, 56. Cayaux 2-0.

,,Vandaag hebben we de derby terecht gewonnen. RKKSV had geen een kans gecreëerd. Verder hadden we op iets meer toeschouwers gehoopt. Er waren zo’n twee- à driehonderd mensen terwijl we hoopten op vijfhonderd”, vertelde Maliskamp-trainer Willem van den Berg.

,,We kregen vandaag slechts één kansje. We waren heel onrustig in ons balbezit”, beschreef RKKSV-trainer Ramon van Rixtel.

Wilhelmina - Jan van Arckel 4-1 (3-0). 20. Librizzi 1-0, 25. De Jong 2-0, 35. Librizzi 3-0, 50. Librizzi 4-0, 60. 4-1.

,,We hebben ontzettend hard voor de overwinning gewerkt. We speelden wat compacter en wat meer op de lange ballen. We wilden graag de nul houden maar helaas scoorde Jan van Arckel nog. We hebben de wedstrijd verder heel volwassen uitgespeeld”, vertelde Ben van der Werve, assistent-trainer van Wilhelmina.

,,De vier goals die we tegen kregen waren allemaal persoonlijke fouten. Normaal zijn we heel solide achterin, vandaag was het wel anders. Zonde, want tot de eerste tegengoal waren we zeker niet de mindere ploeg”, beschreef Jan van Arckel-trainer Giel Goesten.