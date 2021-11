Nulandia maakt mede dankzij prachtig lobje gehakt van RKKSV

vijfde klasse A Opvallend: scheids­rech­ter vraagt of hij alleen rond middencir­kel kan lopen

Amateurscheidsrechters krijgen vaak het verwijt alleen maar in de middencirkel te lopen. Bij TPO - SVG vroeg de arbiter aan beide trainers of zij hiermee konden leven. Niet omdat hij lui was, de arbiter had last van een blessure.

