Nulandia stuurt hoofdtrainer weg na'onacceptabele' actie

Directe aanleiding is dat Wissing tijdens de nacompetitie spelers van zijn huidige selectie heeft benaderd om met hem volgend seizoen mee te gaan naar zijn nieuwe club OJC Rosmalen, zo meldt Nulandia in een persbericht. Dat feit is dit weekend ter ore gekomen van de technische commissie en het hoofdbestuur, waarna uitgebreid overleg heeft plaatsgevonden met diverse personen binnen de club. Nulandia vindt de actie van Wissing onacceptabel, gezien de fase waarin het eerste elftal zich bevindt. Op basis van deze informatie is het besluit genomen om de trainer per direct op non-actief te stellen.