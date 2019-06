Nulandia verliest na glijpartij in penaltyserie: ‘Maar niemand valt iets te verwijten’

Moment van de wedstrijd: ,,Het was een wedstrijd met weinig kansen en veel spanning. De openingstreffer van Stef van de Hurk in de slotfase was dan ook een bevrijding. Bij die strafschop hadden we scherper moeten zijn”, gaf Nulandia-trainer Marc van Delft aan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,In de penaltyserie miste alleen Stef van de Hurk, omdat hij uitgleed. Maar ik kan niemand iets verwijten”, aldus Van Delft. Vessem speelt in de volgende ronde tegen Wodan.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,We hebben vandaag goed gespeeld en kijken nu verder naar de volgende ronde, volgende week maandag”, aldus Hoek. Dan speelt Den Dungen in Raamsdonksveer tegen RFC.

Moment van de wedstrijd: ,,We stonden goed en controleerden de wedstrijd. Maar Avesteyn profiteert van één onachtzaamheid. Na rust speelden we te geforceerd”, vond Wilhelmina-assistent-trainer Coen van Overbeek.

Bijzonderheid van de wedstrijd: ,,Na 25 minuten scoort Johnny de Nies, maar zijn doelpunt wordt afgekeurd vanwege buitenspel. Later begrepen we dat hij niet buitenspel stond. Dat is zuur, want we hadden hier vandaag niet hoeven verliezen”, aldus Van Overbeek. Avesteyn speelt in de volgende ronde tegen derdeklasser Vlijmense Boys.