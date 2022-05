Nummer twee Oirschot Vooruit wint al voor de vierde keer op rij niet, nu weer zwaarbevochten gelijkspel tegen Valkenswaard

Na de fikse nederlaag van vorige week, waren dit broodnodige punten voor de mannen uit Hilvarenbeek. Onder leiding van Koen van der Heijden kregen de groenwitten het voor elkaar om de winst over de streep te trekken. ,,Het zorgde voor een goede sfeer in de kleedkamer, dat is zeker. Het geluk is dit seizoen vaak de andere kant op gevallen, maar dit keer dwongen we het af. Een doelpunt van Max Toemen werd volgens ons onterecht afgekeurd, maar toen maken we die ene en winnen we hier.”