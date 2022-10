O.S.S.'20 en Blauw Geel melden zich in subtop, ook belangrijke zeges UDI’19 en OJC Rosmalen

De achtste speeldag in de derde divisie zondag werd in zijn geheel op woensdagavond afgewerkt. Zowel O.S.S.’20, Blauw Geel, OJC Rosmalen als UDI'19 deden goede zaken.

Groene Ster - Blauw Geel 1-4 (0-3). 3. Van der Zanden 0-1, 24. Nasser 0-2, 33. De Meij (strafschop) 0-3, 79. Eind 1-3, 89. Eigen doelpunt 1-4.

Blauw Geel besliste in Heerlerheide de wedstrijd al erg snel. Het was Koen van der Zanden, spelend op de plek van de gepasseerde Lars Loermans, die al na drie minuten scoorde op aangeven van Migiel Zeller: 0-1. Even later stond Van der Zanden met Dave de Meij samen aan de basis van de 0-2 van Yassin Nasser. Na een half uur spelen besliste De Meij de wedstrijd definitief door een strafschop te benutten. Van der Zanden was ook bij deze goal betrokken want de noodlottige overtreding werd op hem gemaakt. Na de pauze werd er keurig verdeeld nog twee keer gescoord. Chefrino Eind zorgde voor 1-3 waarna vlak voor tijd een Limburgse verdediger zo ongelukkig was een voorzet van Jay van Boxtel in eigen doel te werken: 1-4.

O.S.S.'20 - HSC'21 1-0 (0-0). 61. De Groot 1-0.

,,Ik zei vooraf al: ‘Als we iets willen in deze competitie moeten we vandaag wakker zijn’, verklaarde O.S.S.'20-trainer Roy de Haan na afloop. ,,We waren scherp, gaven weinig weg en dat vormde de basis van onze uiteindelijke overwinning. Zij hadden het betere van het spel maar dat mocht van ons.” Het gouden doelpunt viel voor zijn ploeg ongeveer een kwartier na rust. Het was de zeer sterk spelende Samed Öztoprak die voor de inleiding zorgde waarna good-old Tony de Groot vanuit de draai beheerst de hoek wist te vinden: 1-0. Een schitterende goal.

UDI'19 - Baronie 1-0 (0-0). 72. Van Hout 1-0.

Het zwoegende UDI'19 haalde drie hele belangrijke punten binnen. Hoe deze zege tot stand kwam was even van minder belang, men zit in een situatie dat voor even alleen de winst telt. Zonder onder meer de sterkhouders Stijn van de Broek (hamstringblessure) en Wietse van Lankveld (geschorst) deden de gasten uit Breda zich tekort door diverse kansen om zeep te helpen, het houtwerk te raken en zelfs een strafschop om zeep te helpen. De inzet belandde tegen de paal naast een kansloze doelman Ralph Vos. Na een fraaie actie van Simon Cuppen ging UDI'19 zelfs met de complete winst strijken. Het was Roald van Hout die diep in de tweede helft het beslissende tikje mocht geven: 1-0.

OJC Rosmalen - Dongen 5-0 (2-0). 9. Knuiman 1-0, 25. Hellstern (strafschop) 2-0, 54. Hellstern 3-0, 71. Lieuwen 4-0, 80. Hellstern 5-0.

OJC Rosmalen deed wat het doen moest door het zwakke Dongen naar een kansloze nederlaag te tikken. De grote man was deze avond Joey Hellstern door een hattrick voor zijn rekening te nemen. De 2-0 maakte hij vanaf de stip. Door de tweede zege binnen drie dagen nestelen de mannen uit Rosmalen zich voor even comfortabel in de middenmoot.

,,We missen op dit moment, ook door blessures, veel spelers”, zei Dongen-trainer Osman Erbas na afloop. ,,Dat helpt in deze toch al lastige periode zeker niet mee. Het is daarom ook moeilijk om de draad echt goed op te pakken.” De trainer spreekt liever niet over ‘cruciale weken’ of ‘beslissende duels’. ,,Ik ben druk bezig om de boel op de rails te krijgen en als we weer over een complete groep beschikken, heb ik daar veel vertrouwen in.”